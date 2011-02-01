به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوچرخه‌سواری کشورمان با ترکیب 27 ورزشکار زن و مرد در دو بخش جوانان و بزرگسالان برای شرکت در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا(بزرگسالان) و هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 13 و 14 بهمن ماه به تایلند سفر می‌کند. ترکیب کامل این تیم در بخش های مختلف بدین ترتیب اعلام شده است:

رده سنی بزرگسالان:

استقامت مردان: بهنام خسروشاهی، مهدی سهرابی، حسین عسگری، امیر زرگری، علیرضا حقی، آروین معظمی گودرزی، علی ترابی و حامد جنت

سرعت مردان: محمود پراش، محمد پراش، احمد اصغرپور

استقامت بانوان: رقیه شریفی، نیکناز فاضلی، مریم جلالیه

رده سنی جوانان:

استقامت مردان: پیام سعدی پور، عارف بی‌گناه، امید کلاهدوز، شهاب جدید اسلامی، سجاد جعفر نصب، علیرضا قهرمانی راد

سرعت مردان: ابولفضل زارع زاده، ادریس کاظمی، محمد دانشور خرم

استقامت بانوان: خدیجه کشاورز، نجمه حسین‌پور

سرعت بانوان: ریحانه طالبی، بهنوش برزگر

"مارکوس نایگر" و ادگار شمعونیان به عنوان سرمربیان استقامت و جوانان، محمد ابوحیدری مربی سرعت، بهروز فرزاد کمک مربی استقامت، مجید ناصری مدیر تیم‌های ملی و سرپرست تیم و مریم دباغ نایب رئیس و سرپرست تیم بانوان این تیم را در این رقابتها همراهی می کنند.

علی زنگی‌آبادی رئیس فدراسیون، مهرداد صفرزاده دبیر فدراسیون و محمدعلی شجاعی نایب رئیس هم جهت حضور در اجلاس کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا که در شهر بانکوک برگزار می‌شود به این کشور سفر خواهند کرد. اجلاس کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا 18 بهمن‌ماه در بانکوک برگزار خواهد شد.

همچنین واعظ آشتیانی و اصغر خالقی به عنوان رئیس و دبیر کمیته پیست آسیا برای شرکت در نشست هیئت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه سواری قاره آسیا به بانکوک سفر خواهند کرد. این جلسه روز 17 بهمن ماه برگزار می شود.

بیست ویکمین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا در مواد پیست و جاده و هجدهمین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی جوانان آسیا از 20 تا 30 بهمن‌ماه در پیست تایلند برگزار می‌شود.