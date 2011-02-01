گرامیداشت سالروز ورود امام راحل به میهن در ساعت 9:33 روز 12 بهمن1357

به گزارش خبرنگار مهر، امسال درسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه های متنوعی از سوی دستگاه ها، نهادها، سازمانها و اقشار مختلف مردم طراحی شده که در530 شهر کشور اجرا خواهند شد.

امروز قرار است همچون سال های پیش زنگ پیروزی انقلاب اسلامی در لحظه ورود تاریخی حضرت امام (ره) به میهن اسلامی در مدارس به صدا در آید.

همچنین ظهر امروز سه شنبه مراسمی در محل نخستین سخنرانی امام راحل بعد از ورود به میهن در بهشت زهرا برگزار خواهد شد که شرکت کنندگان پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به سخنرانی حجت الاسلام حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس گوش خواهند داد.

گلباران مرقد امام و محل سخنرانی ایشان در روز 12 بهمن از دیگر برنامه های سالگرد ورود امام راحل به کشور است.

همچنین قرائت قرآن، مداحی و اجرای سرود های انقلابی از جمله برنامه های فرهنگی است که در دهه فجر از سوی دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی اجرا می شود. مراسم جداگانه ای در منازل امام راحل در شهرهای خمین و قم نیز برنامه ریزی شده است که توسط اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

ازسوی دیگر دراولین روز از ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، حسینیه جماران نیز پذیرای خیل عظیم ارادتمندان به ساحت حضرت امام (ره) خواهد بود.

از سوی دیگر220 میهمان خارجی از 26 کشور اسلامی در ویژه برنامه های سالگرد پیروزی انقلاب شرکت دارند. همچنین 900 خبرنگار نیز پوشش خبری و تصویری این برنامه ها را برعهده دارند.