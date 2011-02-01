مردم مصر در نبرد با "قناصه های اسرائیلی"

سالها باید می گذشت تا این مردم ستمدیده فرصت اعتراض علیه رژیم خودکامه "حسنی مبارک" را پیدا کنند. آنها تنها در انتظار جرقه ای بودند که بتوانند بغض چند دهه اخیر خود را بشکنند و فریاد خشم خود را برآورند.

حالا این بغض شکسته شده، مردم مصر درعصر جدیدی گام بر می دارند که می توان آن را عصر "اعتراض علیه مبارک" دانست. آنها مسیری را انتخاب کرده اند که بازگشتی برایش متصور نیست. حداقل این است که مردم مصر برای قیام خود مسیر بازگشتی ترسیم نکرده اند.



این روزها مصر، روزهای پر تلاطمی را تجربه می کند که در آن رژیمی فرسوده برای بقا و مردمی تازه نفس برای حیات قیام کرده اند.





در گفتگوی مردم مصر با رسانه ها این مسئله به وضوح دیده می شود که آنان فرصت به وجود آمده را آخرین فرصت برای رهایی از دیکتاتور فاسد (آن طور که مصریها به مبارک لقب داده اند) کشورشان می دانند.

البته شاید حسنی مبارک و همدستان داخلی و خارجی اش تلاش داشته باشند که با هر هزینه ای بر سر قدرت باقی بمانند، اما تحولات اخیر نشان می دهد خاندان مبارک از این کشور رفتنی است، خواه این پروسه یک هفته به درازا کشیده شود و یا چند ماه نیز ادامه یابد.

بر این اساس، مبارک و اعضای حکومت وی که تا کنون بیشتر افراد خانواده خود را فراری داده اند آخرین دست و پاها را برای ماندن در قدرت می زنند. البته برخی معتقدند شیفتگی حسنی مبارک به قدرت در مصر شاید سبب شود وی تا آخرین ساعت از حکمرانی بر سرزمین فراعنه خداحافظی نکند. در واقع مبارک تا زمانی که مجبور نشود از قدرت کناره گیری نخواهد کرد.

البته در این میان نمی توان به نقش حمایتهای خارجی از رژیم مبارک در مصر بی توجه بود. آمریکا و اروپا که رژیم وی را حامی منافع خود در خاورمیانه می دانند در نظر دارند با هر ترفندی وی را در راس قدرت حفظ کنند.

بر این اساس، مشاهده می شود در روزهای اخیر راهکارهایی توسط مقامات امنیتی مصر برگزیده می شود که به نظر می رسد وارداتی باشد. در جایی که با افشای برخی اسناد محرمانه وزارت کشور مصر مشخص می شود اراذل و اوباش به استخدام حکومت درآمده تا مردم را سرکوب کنند. مناطق مختلف و موسسات مصری غارت می شوند تا مردم را نسبت به قیامشان بدبین شوند. کمیته های به اصطلاح مردمی تشکیل می شود تا از مردم بخواهند با توجه به ناآرامیها در کشور از ادامه اعتراضات خود دست کشیده و راهی منازل خود شوند. اینها همه مسائلی بوده که توسط وزارت کشور مصر به پلیس این کشور تجویز شده تا شعله های قیام مردمی در مصر کمرنگ شود.

شعارهای مردم رو در روی تسلیحات اسرائیلی

به گزارش مهر، این روزها مردم مصر شعارهایی سر می دهند که کلید واژه آن سرنگونی مبارک است. "ارحل ارحل مبارک" به این معنا که "مبارک برو..." ، "الشعب یرید اسقاط النظام" مردم خواهان سقوط رژیم هستند، "یسقط مبارک" مبارک سرنگون شود همگی از شعارهایی بوده است که مردم در این روزها با شور و حرارت خاصی آنها را سر می دهند.

این در حالی است که آنان پس از معرفی "عمر سلیمان" به عنوان معاون مبارک، شعارهایی جدید را ایجاد کرده و خواهان کناره گیری وی نیز از قدرت شدند. بر این اساس از تولد شعار "یا سلیمان یا سلیمان ... ارحل ارحل انت کمان" تنها یک روز می گذرد شعاری که به این معناست "سلیمان تو هم باید کنار بروی".

به طور کلی در این روزهای مردم مصر حال و هوایی انقلابی را تجربه می کنند که در نهایت نتیجه ای جز سقوط رژیم مبارک نخواهد داشت. رژیمی که تا همین حالا هم امتیازات زیادی به مردم داده است. تعیین معاون برای رئیس جمهور مسئله ای بود که مردم همواره خواستار آن بودند که در همین روزهای قیام محقق شد. از بین رفتن شبهه موروثی شدن حکومت برای "جمال مبارک" فرزند مسئله ای که دیگر حتی حسنی مبارک خواب آن را هم نخواهد دید.

اما در مقابل رژیم مبارک در برابر این موج خشم ملت رو به کمک گرفتن از همپیمان همیشگی خود رژیم صهیونیستی آورده است. منابع آگاه گزارش می دهند در روزهای اخیر سه فروند هواپیمای حامل تسلیحات جنگی از مقصد فرودگاه بن گوریون در فرودگاه قاهره به زمین نشسته است.

منابع آگاه تاکید دارند که در این محموله تسلیحاتی وجود دارد که در پی درخواست رژیم مبارک از تل آویو به قاهره ارسال شده است. بر این اساس، این تسلیحات حاوی قناصه های پیشرفته ای بوده است که ساخت رژیم صهیونیستی است و مقرر است توسط نیروهای پلیس مصر جهت ترور شخصیتها و مردم معترض مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از کارشناسان آگاه مصری احتمال ترور برخی رهبران و عوامل اصلی اعتراضات اخیر علیه مبارک را با توجه به تحولات اخیر دور از ذهن نمی دانند.

به طور کلی در این روزها مصر روزهای پر تلاطمی را تجربه می کند که در آن رژیمی فرسوده برای بقا و مردمی تازه نفس برای حیات قیام کرده اند. حیاتی که تاکنون ازمردم مصر سلب شده و به گمشده ای برای آنان تبدیل شده است.