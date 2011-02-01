آخرین تلاش آمریکا برای حفظ مبارک/ اعزام یک گروه خبره برای کمک به دیکتاتور

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در این مطلب می نویسد : این گروه که از کارشناسان امور مصر بوده و رئیس جمهور این کشور آنها را می شناسد به قاهره رفته اند تا در دیدار با حسنی مبارک و دیگر مقامات ارشد مصری درباره تحولات این کشور رایزنی کنند.

بر همین اساس دیروز دوشنبه، "فرانک وینسر" سفیر سابق آمریکا در مصر که ریاست این گروه را بر عهده دارد، وارد قاهره شده است. وینسر از سال 1986 تا 1991 سفیر آمریکا در مصر بوده است.

در همین رابطه "فیلیپ کروالی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت : وینسر برخی از بازیگران مهم در سیاست و دولت مصر را می شناسد و ما معتقدیم که دیدار وی با حسنی مبارک مفید خواهد بود.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : ما به صورت محرمانه و عمومی پیامهایی را به قاهره ارسال کرده ایم و وینسر در دیدار با مبارک پیامهایی را که پیش از این به مصر ارسال کرده ایم را تکرار خواهد کرد.

نیویورک تایمز در ادامه به نقل از برخی دیپلماتها که نام آنها را فاش نکرده می نویسد : گفته می شود وینسر حامل پیامی از باراک اوباما به حسنی مبارک است و ممکن است در دیدار آنها، فرستاده کاخ سفیید خواستار استعفای مبارک شود.

وینسر به غیر از مصر، در کشورهای هند، فیلیپین و زیمبابوه به عنوان سفیر آمریکا حضور داشته و در دوران جرج بوش پسر نیز به عنوان نماینده ویژه کاخ سفید در کوزوو بود. او از دوستان نزدیک ریچارد هالبروک محسوب می شد و پدر وی نیز از ماموران ارشد سازمان سیا بود.