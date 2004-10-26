جشنواره ي سراسري " زن و پژوهش " برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار ادبي مهر ، در اين جشنواره ، از زنان پژوهشگر در تمامي عرصه هاي علمي تجليل خواهد شد .
اين گزارش حاكي است كه دراين جشنواره ضمن معرفي زنان پژوهشگردرعرصه هاي علمي و اجتماعي ، با جمع آوري نظرات انديشمندان از طريق فراخوان مقاله تحقيقي، پژوهش هايي كه با موضوع زنان و حوزه هاي مربوط به زنان صورت گرفته ، بررسي و شناسايي مي شود.
جشنواره ي سراسري " زن و پژوهش " ، استادان و پژوهشگران مراكزعلمي و پژوهشي كشور ، متوليان و سياستگذاران مسايل زنان كشور، سازمان ها و انجمن هاي علمي پژوهشي ، مديران وكارفرمايان شركت هاي خصوصي و دولتي ، زنان پژوهشگر دانشگاهي وغيردانشگاهي و عامه مردم را مخاطبان خود قرار داده است.
گفتني است اين جشنواره با همكاري مركز امورمشاركت زنان نهاد رياست جمهوري ، گروه مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس وباحمايت بانك كشاورزي و شبكه دوم صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران ، طي روزهاي 23 و 24 آذرماه سال جاري همزمان با هفته پژوهش برگزارمي شود.
اين گزارش حاكي است بخش جنبي جشنواره ، مشتمل برانتشارويژه نامه ، انتشارچكيده مقالات ، و همچنين چكيده سخنراني ها خواهد بود.
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : همزمان با هفته پژوهش، جشنواره سراسري زن و پژوهش در دو بخش مستقل برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ادبي مهر ، در اين جشنواره ، از زنان پژوهشگر در تمامي عرصه هاي علمي تجليل خواهد شد .
نظر شما