فیوضی در گفتگو با مهر: "نفوذی" با نگاهی تازه به دفاع مقدس ساخته شد

مهدی فیوضی که به طور مشترک با احمد کاوری کارگردانی فیلم سینمایی"نفوذی" را بر عهده داشته ‌است درباره تجربه این همکاری به خبرنگار مهر گفت: من و احمد کاوری از دوستان قدیمی یکدیگر هستیم که از سال 1364 با هم در تئاتر همکاری می‌کردیم. ایشان معمولا نویسندگی نمایش‌ها را برعهده داشتند و من نیز به عنوان مشاور در کنار ایشان حضور داشتم.

وی افزود: قبل از ساخت "نفوذی" فیلم نیمه بلند 25 میلیمتری به نام"اینجا کجاست؟" را کارگردانی‌کرده بودیم. در این فیلم من کارگردانی را بر عهده داشتم و آقای کاوری نویسنده، بازیگردان و دستیار کارگردان بود. زمانی هم که آقای شورجه ساخت این فیلم را به ما پیشنهاد کرد بسیار خوشحال شدیم. ایشان ما را از قبل می شناخت و با سابقه ما آشنایی داشت.

فیوضی ادامه داد: در این فیلم نیز از همان مراحل اولیه و پیش‌تولید هر دو ما با همفکری یکدیگر در جریان کار قرار داشتیم. بازنویسی فیلمنامه، انتخاب بازیگران و عوامل فیلم و حتی دکوپاژ نیز با نظر یکدیگر انجام می‌شود. البته من بیشتر در مقام مشاور در کنار آقای کاوری حضور داشتم.

این کارگردان گفت: البته زمان آغاز فیلمبرداری برای اینکه دوگانگی در کار پیش نیاید تصمیم بر این گرفته شد که آقای کاوری مستقیما با عوامل و بازیگران در تماس باشد. چون ایشان بازیگر و بازیگردان هستند ارتباط نزدیکتری با بازیگران برقرار می‌کنند. بنابراین من بیشتر به عنوان مشاور سر صحنه حضور داشتم . قبل از آغاز فیلمبرداری ما سر همه مسائل با یکدیگر به تفاهم رسیده بودیم. در این فیلم ارتباط بسیار خوبی بین من و احمد کاوری برقرار بود و به نوعی نقش مکمل یکدیگر را بر عهده داشتیم. البته اختلاف نظر و سلیقه‌هایی وجود داشت که با همفکری حل می‌شد.

فیوضی درباره انتخاب سوژه فیلم و حساسیت برانگیز بودن آن گفت: خوشبختانه کلیت و ایده نهایی فیلم به نفع مردم و نظام است. چون این منفعت وجود داشت برای نگارش با مشکلی برخورد نکردیم. اگر کاراکترهای نمایش در دیالوگ‌هایشان مسائل خاصی را مطرح می کنند که ممکن است به نظر برسد که وارد محدوده خط قرمزها شده‌اند به دلیل نوع شخصیت‌پردازی آنها و اهداف مشخصی است که در طول فیلم دنبال می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: برخی شخصیت‌ها ممکن است در این فیلم به خط قرمزها نزدیک شوند اما این کار به اقتضای شخصیتشان است اما در نهایت هدف فیلم در جهت منافع نظام است و خوشبختانه حتی یک پلان از فیلم نیز دچار ممیزی نشد. "نفوذی" از زاویه جدید به دوران دفاع مقدس و آدم‌های جنگ نگاه کرده است.

وی درباره رضایت از ساخت فیلم و استقبال از آن گفت: از ساخت فیلم صد درصد راضی هستم . چون خوشبختانه فیلم هم نظر منتقدان و هم نظر مردم را به خود جلب کرده‌است. این فیلم به دلیل نگاه متفاوتی که به جنگ دارد مورد استقبال قرار گرفته است.

فیوضی درباره انتخاب بازیگران و رضایت از بازی آنها گفت: از انتخاب بازیگران فیلم رضایت کامل دارم. بازیگرانی که انتخاب شده‌اند کاملا نزدیک به پرسوناژها فیلم بودند و به زیبایی و درستی نقش‌شان را ایفا کردند. بعد از آغاز فیلمبرداری من و آقای کاوری به بازیگران بیشتر اطمینان پیدا کردیم و از اینکه آنها برای این نقش‌ها انتخاب شدند بسیار خوشحال شدیم.

وی درباره تجربه همکاری مجدد با یک کارگردان دیگر گفت: اگر موقعیت مناسبی پیش بیاید بازهم علاقمندم که به طور مشترک فیلمی را کارگردانی کنم . البته فعلا من و آقای کاوری تصمیم گرفتیم به صورت انفرادی فیلمی را کارگردانی کنیم تا بیشتر بتوانیم خودمان را بسنجیم.

فیلم سینمایی "نفوذی" به کارگردانی احمد کاوری و مهدی فیوضی و بازی امیر جعفری، نسرین مقانلو، سیاوش خیرابی، علیرام نورایی، جمشید هاشم‌پور و... روی پرده سینماها است.