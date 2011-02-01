یک میلیون متر مکعب آب به دریاچه سد مخزنی ایلام اضافه شد

مدیرعامل آب منطقه ای ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: خوشبختانه طی بارندگیهای هفته گذشته حدود یک میلیون مترمکعب آب دریاچه سد مخزنی ایلام اضافه شده که به موجب آن ارتفاع آب دریاچه سد 40 سانتی متر افزایش یافته است .

علی حیدری اظهار داشت: پیش پیش بینیهای سازمان هواشناسی محقق شده و از نیمه دوم دی ماه سال جاری در استان بارندگی های خوبی به وقوع پیوسته است که طی سال جاری تاکنون بیش از دو میلیون مترمکعب به آب سد ایلام افزوده شده و پیش بینی می شود که با آب موجود ضمن تأمین آب شرب ایلام بخشی از آب سد نیز به منظور حفظ کنترل کیفی و همچنین تامین آب بخشی از اراضی پایین دست رها سازی شود.

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر به علت کمبود نزولات آسمانی مشکلات کم آبی در استان ایلام وجود داشت که امید است در سال جاری حل شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 14 پروژه سد سازی در استان ایلام در حال اجراست.