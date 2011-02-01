تخم مرغهای چینی از شایعه تا واقعیت/ روایت کالای بی کیفیت و لقب چینی!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ماجرای تخم مرغ های چینی در استان لرستان زمانی آغاز شد که تخم مرغ های قهوه ای رنگ با ظاهر کوچکتری از تخم مرغ های معمولی وارد بازار لرستان شد که هیچ گونه شناسنامه ای بر روی آنها درج نشده بود و این امر زمینه شایعه سازی ها در مورد این تخم مرغ ها را فراهم کرد.

لقب چینی؛ عنوانی که دهان به دهان چرخید!

به هر روی اینکه این تخم مرغ ها از کشور چین وارد شده است یا خیر موضوعیست که هنوز هیچ کدام از مسئولان به صحت آن دست پیدا نکرده اند و موضوع برای بررسی نهایی به سازمان دامپزشکی کشور ارجاع داده شده است ولی به نظر می رسد دادن لقب چینی به این تخم مرغ ها ریشه در گزارشهای مردمی دارد.

این در حالیست که علاوه بر لقب چینی که دهان به دهان برای این تخم مرغ ها در استان لرستان چرخید و تبدیل به نامی برای تخم مرغ های قهوه ای ریز نقش شد شایعات دیگری از تولید این تخم مرغ ها در داخل کشور نیز به گوش می رسد که این موضوع نیز توسط مسئولان مرتبط در دامپزشکی لرستان هنوز تایید نشده است.

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به هر حال تخم مرغ های یاد شده به دلیل شناسنامه دار نبودن از بازار مصرف جمع آوری شد تا شایعات در زمینه این تخم مرغ های دردسرساز وارد فاز تازه ای شود.

نمی دانیم تخم مرغ ها از کجا آمده است!

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: دلیل جمع آوری تخم مرغ های رنگی از بازار لرستان شناسنامه دار نبودن این تخم مرغ هاست و ما نمی دانیم که این تخم مرغ ها از کجا آمده است.

جواد گودرزی با اشاره به اینکه لقب چینی این تخم مرغ ها از گزارشهای مردمی و باورهای مردمی گرفته شده است، افزود: معمولا مردم برای کالاهای بی کیفیت عنوان "چینی" را به کار می برند که این امر هنوز از سوی ما تایید نشده است.

وی با تاکید بر اینکه ما تنها اجازه می دهیم که تخم مرغ های دارای شناسنامه کامل وارد بازار مصرف شود، یادآور شد: باید شناسنامه کامل تخم مرغ از تاریخ مصرف و تولید گرفته تا نام شرکت بر روی تخم مرغ و کارتن توزیع آن درج شود در غیر این صورت از نظر ما توزیع این فرآورده دامی مورد اشکال است.

مردم می گویند این تخم مرغ ها چینی است!

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه "مردم می گویند این تخم مرغ ها چینی است"، ادامه داد: ولی ما با اینکه این تخم مرغ از کجا آمده کاری نداریم بلکه ما متولی این امر هستیم که با ورود تخم مرغهایی که شرایط بهداشتی نداشته باشد برخورد کنیم.

گودرزی با تاکید بر اینکه عمده تخم مرغ های مصرفی در استان از استانهای همجوار لرستان وارد می شود، تصریح کرد: ما موضوع را برای بررسی به دامپزشکی کشور گزارش کرده ایم.

تخم مرغ در شرایط طبیعی قهوه ای نمی شود

وی با اشاره به ظاهر قهوه ای رنگ تخم مرغ های موسوم به چینی، ادامه داد: همچنین علت قهوه ای بودن پوسته این تخم مرغ توسط کارشناسان در حال بررسی است.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه در شرایط طبیعی پوسته تخم مرغ قهوه ای نمی شود، عنوان کرد: تنها برخی شرایط ویژه از جمله نژاد و تغذیه می توانند بر روی رنگ پوسته آهکی تخم مرغ تاثیرگذار باشند.

گودرزی با اشاره به اینکه در لرستان تنها در برخی موارد رنگ پوسته تخم مرغ های محلی قهوه ای است، یادآور شد: با این وجود می توان رنگ قهوه ای این تخم مرغ را توجیه کرد ولی عدم درج شناسنامه کامل بر روی این کالا قابل توجیه نیست.

280 هزار تخم مرغ موسوم به چینی از بازار لرستان جمع آوری شد

وی با اشاره به جمع آوری بیش از 280 هزار تخم مرغ قهوه ای رنگ موسوم به چینی در لرستان، عنوان کرد: این تخم مرغ ها در شهرستانهای مختلف لرستان جمع آوری شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با اشاره به اجرای طرح ساماندهی تخم مرغ در استان لرستان، تصریح کرد: در قالب این طرح اجازه عرضه تخم مرغ بدون شناسنامه را نمی دهیم.

گودرزی ادامه داد: در این راستا از طریق رسانه های مختلف به ویژه صدا و سیما اطلاع رسانی کرده ایم تا علاوه بر اینکه مردم از مصرف تخم مرغ بدون شناسنامه خودداری کنند واحدهای تهیه و توزیع نیز به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

دلیل جمع آوری شدن تخم مرغ ها عدم درج شناسنامه بوده است

وی ادامه داد: مطابق وظایفی که به دامپزشکی محول شده است ما با هر گونه فرآورده دامی فاقد شناسنامه برخورد می کنیم و این موضوع ربطی به مبدا تولید این فرآورده ندارد.

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مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه ما به هیچ وجه تایید نکرده ایم که این تخم مرغ ها چینی است یا خیر، یادآور شد: در زمینه واردات کالاها به استان دستگاههای مختلفی متولی هستند ولی متولی بهداشت فرآورده های دامی اداره کل دامپزشکی است و در این راستا این تخم مرغ ها جمع آوری شده است.

ارجاع موضوع تخم مرغ های رنگی به دامپزشکی کشور

گودرزی با تاکید بر اینکه اطلاعی از توزیع این تخم مرغ ها در استانهای دیگر کشور در دست نیست، ادامه داد: ما در گزارشی به دامپزشکی کشور اعلام کرده ایم که این تخم مرغ ها با این ویژگیهای خاص در استان جمع آوری شده است و آنها پیگیری خواهند کرد که تخم مرغ های یاد شده از کجا آمده و چرا پوسته آنها رنگی است.

وی با تاکید بر اینکه تخم مرغ های یاد شده در واحدهای داخل لرستان تولید نشده است، افزود: ما اگر نتوانیم فرآورده ای را ردیابی کنیم به طور قطع با توزیع آن برخورد خواهیم کرد.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه باید مبدا و مقصد هر فرآورده دامی مشخص و به لحاظ بهداشت مورد تایید باشد، تصریح کرد: باید برای توزیع تخم مرغ ها گواهی سلامت صادر شود.

3 هزار تخم مرغ موسوم به چینی معدوم شد

گودرزی در مورد سلامت تخم مرغ های موسوم به چینی نیز به مهر گفت: در بررسیهای انجام شده سه هزار مورد نتیجه آزمایش مثبت بوده یعنی تخم مرغ قابلیت مصرف نداشته است که این تخم مرغ ها توسط این اداره کل معدوم شده است.

وی با بیان اینکه خیلی از این تخم مرغ ها قابلیت مصرف هم داشته اند، افزود: ولی با توجه به عدم درج شناسنامه، مجوز و گواهی سلامت از عرضه آنها در استان ممانعت به عمل آمد.

به هر حال به نظر می رسد داستان تخم مرغ های چینی و شایعات موجود در مورد این تخم مرغ ها نیازمند رمز گشایی از سوی سازمان دامپزشکی کشور است هر چند که هنوز منبع موثقی در مورد "چینی" بودن این تخم مرغ ها در دست نیست.

امید می رود با پیگیری متولیان امر در این زمینه نگرانیهای ایجاد شده در مردم به دلیل حساسیت اقلام غذایی به ویژه فرآوردههای دامی هر چه سریعتر از میان برود.

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گزارش: صدیقه حسینی