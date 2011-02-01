آذربایجان غربی استان معین سرمایه گذاری با ترکیه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین دبیری در نشست مشترک دبیر ستاد سرمایه گذاری استان و سرکنسول ترکیه در ارومیه افزود: با توجه به هم مرز بودن آذربایجان غربی با کشور ترکیه این استان شاهراه ارتباطی ایران با اروپاست که می توان از این ظرفیت در جهت ارتقای سطح همکاری های اقتصادی دو کشور استفاده کرد.

وی در ادامه از راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری همزمان با ایام الله دهه فجر استان خبرداد و بیان داشت: این مرکز به منظور فراهم کردن بسترهای ایجاد سرمایه گذاری و همچنین کاهش بروکراسی های مرسوم دایر می شود که سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به سایت مرکز www.investin-wa.ir اطلاعات کاملی در زمینه توانمندیها، مشوقها و فرصتهای سرمایه گذاری به دست آورند.

دبیری با اشاره به مشترکات بالای دو کشور ترکیه و ایران در تمامی زمینه ها فضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان آذربایجان غربی را مستعد حضور سرمایه گذاران ترک و ادامه نشست های مسئولان دو طرف برشمرد.

وی ضمن ابزاری امیدواری برای مستحکم تر شدن روابط طرفین، در خصوص سرمایه گذاری گفت: در حال حاضر ستاد سرمایه گذاری به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات سرمایه گذاران و همچنین شکایت از نحوه عملکرد دستگاههایی که در این سازمان مستقر بوده و بزودی با مجهز شدن ستاد به نرم افزار کاربردی "پنجره واحد" سعی می شود همه فرایند مربوط به سرمایه گذاری خارجی با یک روش واحد و در زمان تعیین شده و در یک مکان واحد صورت پذیرد.

سر کنسول ترکیه در ارومیه نیز در این نشست با اشاره به فضای تفاهم و همدلی بین دو ملت، گفت: با توجه به اینکه چشم دنیا به این منطقه است و این دو کشور دارای اهمیت بالایی در منطقه می باشند باید در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی همکاری گسترده ای داشته باشیم.

در خاتمه این نشست در خصوص همکاریهای دو جانبه اقتصادی و مشترکات فروان دو ملت برای بهره گیری از تجارب و داشته های هم برای رشد و پیشرفت منطقه بحث و تبادل نظر شد.

آذربایجان غربی با سه کشور خارجی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان هزار کیلومتر مرز مشترک دارد.