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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۸

سوگواره پیامکهای عاشورایی/

وسایل ارتباطی نوین را به امور انسانی و اسلامی سوق دهیم

وسایل ارتباطی نوین را به امور انسانی و اسلامی سوق دهیم

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی بر لزوم استفاده صحیح از ابزارهای ارتباطی چون اینترنت و پیامک در جهت انسانی و اسلامی تأکید کرد و گفت: اگر نخواهیم و یا نتوانیم از این ابزارها درست استفاده کنیم، مورد استفاده سوء قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی پنجمین دوره سوگواره پیامکهای عاشورایی عصر دوشنبه 11 بهمن ماه با حضور انبوهی از عزاداران حسینی از اقشار مختلف مردم در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در این مراسم با سپاس از برگزارکنندگان این برنامه معنوی و فرهنگی بر استفاده درست از ابزارهای ارتباطی در عصر کنونی تأکید کرد و گفت: سعی ما این است که فضای ابزارهای ارتباطی را به فضای انسانی و دینی برگردانیم و پس از آن به فضای اسلامی سوق دهیم.
 
وی یادآور شد: اگر نخواهیم و یا نتوانیم از این ابزارها درست استفاده کنیم، افرادی از آن در جهت اهداف ضدانسانی بهره برداری می کنند.
 
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از مؤسسه ماسک که مبتکر طرح سوگواره پیامکهای عاشورایی است به عنوان مؤسسه ای یاد کرد که در جهت انسانی و دینی شدن پیامکها پیش رفته است.
 
در این مراسم که در آستانه ایام سوگواری رحلت پیامبر اسلام(ص) و شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت علی بن موسی الرضا(ع) برگزار شد، ناصر فیض و سعید بیابانکی از شاعران معاصر کشورمان که دستی در برگزاری سوگواره پیامکهای عاشورایی دارند ضمن خواندن قطعه شعری در رثای اباعبدالله الحسین(ع) استقبال پرشور مردم ایران را از این برنامه نسبت به سالهای گذشته پربارتر خواندند.
 
همچنین در این آیین، علاوه بر شعرخوانی یوسف میرشکاک،  گروه تعزیه " سالار شهیدان" به سرپرستی سیدامیر سیدصالحی به اجرای برنامه پرداختند و محمدحسین جعفریان از نویسندگان و شاعران و مستندسازان کشور ضمن قرائت قطعه شعری در مورد عاشورا به خواندن بخشهایی از شعر خود که چند سال پیش در دیدار شاعران با مقام معظم رهبری در مظلومیت و غربت جانبازان خوانده بود، پرداخت.
 
در پایان این مراسم از 25 برگزیده پنجمین دوره سوگواره پیامک های عاشورایی با اهدای جوایزی تقدیر شد.
کد مطلب 1243898

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