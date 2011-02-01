مرز مهران بر روی کاروانهای انفرادی به عتبات عالیات بسته شد

سید عباس هواسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: در اطلاعیه ستاد عالی هماهنگی امور زائران هدف از این تصمیم را ساماندهی کاروان ها وجلوگیری از تجمع در مرزهای رسمی کشور اعلام شده است.

وی ادامه داد: همچنین نیروی انتظامی ماموریت دارد تا از خروج تمام متقاضیان و زائرانی که به صورت انفرادی وخارج ازچارچوب کاروانهای سازمان حج و زیارت به مبادی مرزهای رسمی کشور مراجعه می کنند جلو گیری کند.

سرهنگ هواسی یادآور شد: تا ایام اربعین حسینی مرز مهران بر روی زائران باز بوده است.

وی از هموطنان خواست به منظور جلوگیری از سردرگمی زائران در مرز مهران از تردد به این مرز خوداری کرده و تنها در چارچوب کاروانهای سازمان حج و زیارت می توانند از این مرز خارج شوند.

هم اکنون روزانه بیش از پنج هزار نفر زائر در قالب 52 کاروان سازمان حج و زیارت ار طریق مرز بین المللی و تجاری مهران واقع در 90 کیلومتری جنوب شهر ایلام به عتبات عالیات تردد می کنند.