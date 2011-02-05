جذب بازیکنان خارجی درجه سه در لیگ والیبال/ نه "مارکی" دارند نه اثری!

به گزارش خبرنگار مهر، هر تیمی که سهمیه حضور در مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور را در اختیار می‎گیرد می‎تواند ترکیب خود را با بازیکن خارجی کامل کند. این قانونی است که کمتر تیمی آن را نادیده می‎گیرد مگر اینکه گزینه مورد نظرش را پیدا نکند یا اینکه اصلا بودجه‎ای برای اختصاص دادن به این کار نداشته باشد.

براین اساس در فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور هم حضور بازیکنان خارجی قابل توجه است. تعداد آنها نسبت به ابتدای فصل که بیش از یک نیم فصل از آن می‎گذرد، بیشتر شده و به 20 بازیکن رسیده است. به غیر از داماش، ارتعاشات صنعتی و باریج اسانس سایر تیم‌ها با اتکا به نفرات خارجی‌شان در لیگ برتر صف آرایی می‌کنند با این حال آنها تاثیر آنچنانی در نتایج کسب شده ندارند!

مربیان بازیکن خارجی می‌گیرند تا خلاء ترکیب تیم‌شان را پر کنند. به طور حتم بازیکنان خارجی در همه تیم‌ها در یک سطح و اندازه نیستند و میان آنها یک تیم مدعی با تیمی که تازه لیگ برتری شده تفاوت‌‌هایی وجود دارد. اما طبیعی است که بازیکنان خارجی جذب شده باید از هم تیمی‌های ایرانی خود بهتر و بالاتر باشند. این اصلی است که در لیگ والیبال خیلی به چشم نمی‌آید.

بازیکنان خارجی می‎توانند مفیدفایده باشند در صورتیکه بازیکنانی "کارا" که در پست خود جزو "مارک‌دارها" به حساب می‌آیند و نمونه‌ای از بازیکن خوب به شمار می‌‌‌روند، وارد ایران شوند نه بازیکنانی در سطح ایرانی‌ها و حتی پایین‌تر از آنها!

مسعود آرمات، سرمربی تیم والیبال بانک کشاورزی این موضوع را تایید کرد و به خبرنگار مهر گفت: "بازیکنان خارجی آنچنان که باید به والیبال کمک نمی‌کنند چون بیشتر آنها جزو بازیکنان درجه 2 و 3 هستند. این بازیکنان برای بازی در لیگ دسته اول و دوم خوب هستند. آنها در مجموع در لیگ برتر کارآیی زیادی ندارند به خصوص که زبان هم بلد نیستند".

در هر صورت بازیکن خارجی باید درجه یک باشند تا بتواند عملکردی تاثیرگذار داشته باشند. اما به نظر می‌رسد در جذب بازیکنان غیرایرانی کمتر توجهی به این امر می‌شود و گاهی هم به طور کامل نادیده گرفته می‎شود حتی در شهرهایی مانند گنبد و ارومیه که خود مهد والیبال هستند اما والیبالیست‎هایشان جذب تیم‌های دیگر در لیگ برتر یا دسته اول می‎شوند و نمایندگان آنها به بازیکن خارجی رو می‎آورند؛ یعنی حکایت زیره به کرمان بردن!

جهانگیر سیدعباسی، سرمربی تیم والیبال ارومیه ضمن تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: "ارومیه برای حضور بهتر در لیگ برتر ترکیب کلی تیم را به طور کامل تغییر داد اما برای تشکیل ترکیب جدید محدودیت‎هایی داشتیم. چون فقط می‎توانستیم سه بازیکن لیگ برتری جذب کنیم. البته از بازیکنان جوان هم بهره گرفتیم اما چاره‎ای نداشتیم جز اینکه از سهمیه خارجی خود هم برای تکمیل تیم استفاده کنیم".

البته شکی نیست که شرایط تیم‌ها و تفاوتی که میان آنها وجود دارد هم در این زمینه تاثیرگذار است. والیبالیست‌های گنبد و ارومیه مکلف به همراهی نمایندگان شهرهای خود نیستند آنهم وقتی که تیم‌های باثبات‎تر به آنها پیشنهاد همکاری می‎دهند. مانند گل محمد سخاوی، فرهاد قائمی، سعید معروف و عبدالرضا علیزاده که در تیم‌هایی غیر از گنبد و ارومیه توپ می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه "نصرالله خان" پاکستانی پیش از انقلاب به عنوان مربی به ایران سفر کرد دیگر هیچ خارجی برای همکاری با تیم‎های ایرانی به کشورمان سفر نکرد تا دهه 70 که "علی‌اف" مسافر ایران شد. با حضور این بازیکن آذربایجانی در تیم آبگینه بود که پای دیگر والیبالیست‎های خارجی به کشورمان باز شد.

اوایل بازیکنان خارجی والیبال از کشورهای آسیایی مانند هند و پاکستان جذب تیم‎های ایرانی می‎شدند اما به تدریج جذب بازیکن از صربستان رونق گرفت تا امسال که بسیاری از معاملات با برزیل و بلغارستان انجام شد و حتی با آمدن "فرانچسکو" ایتالیایی برای نخستین‎بار پای بازیکنان اروپایی هم به والیبال ایران باز شد. با این حال کمتر بازیکنی با عملکردی کاملا تاثیرگذار به ایران آمده است.

سیف الله ترابی، کارشناس بسکتبال کشورمان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: "به جز بازیکنانی مانند "علی اف"، "کوماچ"، "سردیتوف" و "ریاژنوف" که واقعا تمرین و بازی آنها دیدن داشت سایر بازیکنان خارجی تعریف خیلی زیادی نداشته و ندارند. در کل بازیکنان خارجی که به ایران می‎آیند خیلی تاثیرگذار نیستند اما جذب می‏شوند چون خودباخته هستیم و خارجی پرست! برای جذب بازیکن به هیچ فاکتوری به اندازه شناسنامه توجه نمی‎شود".

البته ترابی با مقوله به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی مخالف است. چون معتقد است تیم‌ها نظم و انضباط ندارند، از امکانات حرفه‌ای مانند سالن اختصاصی هم محرومند اما ادای خارجی‎ها را در می‌آورند و بازیکن خارجی می گیرند.

ترابی در این زمینه از برگزاری مسابقات لیگ برتر با 16 تیم هم انتقاد کرد و گفت: "باید به اندازه‎ای که بازیکن داریم، تیم داشته باشیم تا مربیان مجبور نشوند با بازیکنان خارجی درجه 2 و 3 ترکیب تیم‎های‎شان را کامل کنند".

صحبت‌های این کارشناس والیبال کشورمان توسط برخی مربیان لیگ برتری به نوعی تایید شد. مانند پیمان اکبری، سرمربی تیم پیکان که به خبرنگار مهر گفت: "اگر در نیم فصل نخست می‌توانستیم دو بازیکن پشت خط زن خوب بگیریم هیچ وقت بازیکن خارجی نمی‌گرفتم. چون توانایی بازیکنان داخلی را قبول دارم و معتقدم اگر روی آنها کار شود در آینده نیازی به خارجی‌ها نداریم".

مسعود آرمات هم در این زمینه اظهارداشت: "چون دست از بازیکن ایرانی خالی بود برای بانک کشاورزی یار خارجی گرفتم اما اگر از این به بعد مربی تیمی باشم بازیکن خارجی نمی‎گیرم".