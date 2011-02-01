به گزارش خبرنگار مهر شاخص بورس در اولین ساعات معاملات امروز از مرز 21 هزار واحد گذشت و رکورد جدیدی را برای بورس کشور به ثبت رساند.

روز گذشته با پایان یافتن معاملات در بورس تهران، شاخص کل تنها 3 واحد برای رسیدن به شاخص 21 هزار واحدی فاصله داشت، این در حالی است که طی روزهای اخیر وضعیت معاملات در بازار سهام روند صعودی را طی کرده است و با رونق همراه بوده است.

این در حالی است که آخرین رکورد بورس در سال جاری در تاریخ 29 دی ماه پس از عبور از مرز 20 هزار واحد به ثبت رسید.

مسئولان بازار سرمایه دلایلی را برای افزایش شاخص بورس از جمله افزایش حجم معاملات، توجه ویژه سرمایه گذاران به بازار سرمایه به عنوان یک بازار شفاف تر، کارآمد تر، با سرعت ورود و خروج بیشتر، نقدشوندگی بالاتر و ورود با هر میزان سرمایه عنوان می کنند.

همچنین اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و شفافیت در وضعیت شرکتها و معاملات را در افزایش شاخص بی تاثیر نمی دانند.

در عین حال فعالان بازار سرمایه نیز عبور شاخص از مرز 24 هزار واحد را برای پایان سال جاری پیش بینی می کنند.

لازم به ذکر است که شاخص بورس در ابتدای سال جاری 12 هزار و 537 واحد بود که با افزایش بیش از 8.5 واحدی از ابتدای سال تاکنون مواجه شده است.