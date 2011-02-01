مراسم ویژه یوم الله 12 بهمن در مرقد مطهر امام راحل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه یوم الله 12 بهمن همزمان با سی و دومین سالگرد ورود تاریخی و تاریخ ساز حضرت امام (ره) در جوار ملکوتی و نورانی ایشان از دقایقی پیش با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم به ویژه خانواده معظم شهدا و مسئولان لشکری و کشوری آغاز شده است.

بر اساس این گزارش همچنین گلباران مسیر حرکت امام (ره) از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا (س) و رژه موتورسواران از فرودگاه مهرآباد به سمت مکان جلوس امام راحل در کنار مزار آیت الله طالقانی در بهشت زهرا آغاز شده است.

گفتنی است قرار است در این مراسم حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنرانی بپردازد.

همچنین همسر شهید علیمحمدی دانشمند هسته ای که سال گذشته به دست عوامل مزدور رژیم صهیونیستی به شهادت رسید نیز پیامی را از طرف خانواده شهدا و ایثارگران قرائت می نماید.