مشکل کمبود آب پتروشیمی ها مرتفع شد/ راه اندازی بزرگترین طرح آبرسانی

علی یزدانی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز بهره برداری از بزرگترین طرح جامع آب رسانی به واحدهای پتروشیمی بندر ماهشهر گفت: عملیات اجرایی طرح جامع آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) در سه فاز آغاز شده بود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با تاکید بر اینکه پیشتر فاز اول این پروژه با ظرفیت انتقال 120 هزار متر مکعب در مدار بهره برداری قرار گرفته بود، تصریح کرد: در دهه فجر سالجاری هم فازهای دو و سوم این طرح آب رسانی در دهه فجر سالجاری راه اندازی خواهد شد.

این مقام مسئول ظرفیت نهایی این طرح آبرسانی را حدود 350 هزار متر مکعب عنوان کرد و افزود: با راه اندازی این طرح امکان تامین آب مورد نیاز صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی فراهم می شود.

وی با اعلام اینکه با راه اندازی این طرح امکان تامین آب مورد نیاز واحدهای پتروشیمی در مدت 10 تا 12 سال تامین خواهد شد، بیان کرد: از سوی دیگر ساخت مخازن 87 هزار تنی ذخیره سازی آب و هشت دستگاه زلال ساز در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی آغاز شده است.

یزدانی کل مسیر فازهای دوم و سوم این طرح آب رسانی را 54 کیلومتر عنوان کرد و یادآور شد: در مجموع وسعت خط لوله آب از کوت اهواز تا بندر ماهشهر حدود 80 کیلومتر است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی هزینه مورد نیاز برای ساخت و بهره برداری از این طرح جامع آبرسانی را حدود یکهزار و 100 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود با ساخت مخازن تا دو سال آینده حجم سرمایه گذاری در این طرح به یکهزار و 800 میلیارد ریال افزایش یابد.