تلاش تل آویو برای سرکوب انقلاب ملت مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای با عنوان "ملت تاریخ ساز مصر" می نویسد: ملت های عربی و در ضمن آن ملت بزرگ مصر وقوع دو حادثه مهم را انتظار دارند: اول رفتن "حسنی مبارک" تا به این ترتیب به جرگه رهبران مخلوع جهان بپیوندد و دوم: اینکه انقلاب دیگر واینکه کی و کجا منفجر می شود و به کدام یکی دیگر از رهبران عرب اصابت می کند؟

دراین مقاله که به قلم "عبدالباری عطوان" سردبیر روزنامه القدس العربی به رشته تحریر درآمده است، می خوانیم: اسرائیل در حال حاضر دست به فعالیت گسترده ای زده است تا کشورهای غربی به ویژه آمریکا را برای نجات رژیم حسنی مبارک و تثبیت حکومت وی ترغیب و تشویق کند.

دراین راستا مشاوران امنیتی رژیم صهیونیستی با "عمر سلیمان" معاون مبارک برای بررسی اوضاع امنیتی مصر رایزنی هایی انجام می دهند و شاید چگونگی سرکوبی تظاهرات کنندگان مصری و به شکست کشاندن انقلاب مبارک مردمی مصر یکی از محورهای مذاکرات آنان باشد.

" عبدالباری عطوان " ادامه می دهد: در ادامه تلاش غرب برای کمک به مبارک می بینیم که "تونی بلر" نخست وزیر سابق انگلیس و از شرکای اصلی آمریکا در حمله به عراق و کشتار مردم بیگناه این کشور هرگز دوستی خود را از اسرائیل مخفی نمی کند و به همین علت درحال حاضر برای پابرجا نگه داشتن رژیم دیکتاتوری مصر تلاش می کند چرا که حکومت کنونی مصر بیشترین خدمت را به اسرائیل ارزانی داشته است و همچنین محافظ رژیم صهیونیستی به شمار می آید و به همه دیکته های سران اسرائیلی پاسخ مثبت می دهد و درعین حال حامی این رژیم در جنگ علیه مسلمانان و اعراب است.

این نویسنده عرب زبان درادامه تاکید می کند: دیگر آن زمان که اسرائیل و آمریکا شکل رژیم های عربی و حتی سیاست های آنان را طراحی می کردند از همان لحظه ای که "محمد بوعزیزی" شهروند تونسی خود را به آتش کشید از بین رفت.

القدس العربی درپایان با اشاره به برگزاری تظاهرات میلیونی امروز در مصر می نویسد: شاید این تظاهرات آخرین پیام به حکومت ظالم و مستبد مصر باشد که با چنگ و دندان از تخت پادشاهی خود حفظ می کند و امیدواریم که این بار حسنی مبارک به فریادهای ملتش در رفتن از این کشور پاسخ مثبت بدهد.