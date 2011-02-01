آمریکا تحریم ها علیه بلاروس را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا با اعلام این مطلب گفت : استفاده نامناسب از قدرت و بازداشت هزاران نفر از معترضین توسط نیروهای دولتی در بلاروس، اعلام جرم علیه پنج نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، زیرپا گذاشتن حقوق مدنی شهروندان و محدود کردن رسانه ها و احزاب سیاسی و تعطیل کردن دفتر سازمان امنیت و همکاری های اروپا در مینسک همگی از دلایلی هستند که موجب شده آمریکا تحریم های جدیدی را علیه بلاروس اعمال کند.

در همین رابطه وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد : به واسطه تحریم های جدید مجوزهای رسمی که به موجب آن طرف های آمریکایی با شرکت های دولتی بلاروس در امر نفت و مواد شیمیایی همکاری می کنند لغو می شود.

بر اساس این بیانیه، آمریکا همچنین در نظر دارد که تحریم های مالی را نیز علیه شخصیت های سیاسی بلاروس اعمال کند.

پیشتر نیز لهستان ورود رئیس جمهوری بلاروس و تعدادی دیگر از مقامات این کشور را به خاک خود ممنوع کرده بود. ممنوع الورود شدن تعدادی از مقامات بلاروس به خاک لهستان به منزله پاسخ ورشو به متفرق کردن تظاهرات جناح مخالف در مینسک در روز 19 دسامبر است.

گروههای اپوزیسیون بلاروس 19 دسامبر 2010 (28 آذر) پس از اتمام رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام پیروزی لوکاشنکو در انتخابات، دست به اعتراضات و تظاهرات غیرقانونی در مینسک زدند. معترضین طی این اقدامات تلاش کردند کاخ نخست وزیری بلاروس را تصرف کنند.



مامورین انتظامی در جریان مقابله با معترضین بیش از 600 نفر از جمله رهبران اپوزیسیون و نامزدهای ریاست جمهوری را بازداشت کردند که در میان بازداشت شدگان چند تبعه روسیه نیز وجود داشت.

تعدادی از کشورها و سازمان های بین المللی متفرق کردن نشست مخالفان در مینسک را محکوم کرده اند.