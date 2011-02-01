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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۹

5 روستای گلستان برقدار شد

5 روستای گلستان برقدار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان از برقرسانی به پنج روستای استان همزمان با ایام دهه فجر خبر داد.

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، هزینه اجرای این طرح را بیش از پنج میلیارد ریال اعلام کرد.

وی توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه توزیع برق استان را از دیگر طرح ها برشمرد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح 67 میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: احداث و افزایش ظرفیت 12 پست 63.2 کیلووات در سطح استان با اعتبار 300 میلیارد ریال از دیگر طرحهای این شرکت است.
 
مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: در این ایام نیروگاه هزار مگاواتی برق علی آباد کتول با ظرفیت نامی هر واحد 162 مگاوات و در مجموع 972 مگاوات تولید اسمی بهره برداری می شود.
 
شهابی افزود: فاز اول این طرح با چهار هزار و 900 میلیارد ریال آماده بهره برداری است.
 
وی یادآورشد: فاز دوم این نیروگاه مشتمل بر سه واحد بخار سیکل ترکیبی است که پس از اتمام کار واحدهای گازی آغاز بکار می کند.
 
مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: با تکمیل این واحدها ظرفیت این نیروگاه به 1400 مگاوات قابل افزایش است.
 
گلستان بیش از 480 هزار مشترک برق دارد.
کد مطلب 1243930

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