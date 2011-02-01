5 روستای گلستان برقدار شد

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، هزینه اجرای این طرح را بیش از پنج میلیارد ریال اعلام کرد.

وی توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه توزیع برق استان را از دیگر طرح ها برشمرد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح 67 میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: احداث و افزایش ظرفیت 12 پست 63.2 کیلووات در سطح استان با اعتبار 300 میلیارد ریال از دیگر طرحهای این شرکت است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: در این ایام نیروگاه هزار مگاواتی برق علی آباد کتول با ظرفیت نامی هر واحد 162 مگاوات و در مجموع 972 مگاوات تولید اسمی بهره برداری می شود.

شهابی افزود: فاز اول این طرح با چهار هزار و 900 میلیارد ریال آماده بهره برداری است.

وی یادآورشد: فاز دوم این نیروگاه مشتمل بر سه واحد بخار سیکل ترکیبی است که پس از اتمام کار واحدهای گازی آغاز بکار می کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: با تکمیل این واحدها ظرفیت این نیروگاه به 1400 مگاوات قابل افزایش است.

گلستان بیش از 480 هزار مشترک برق دارد.