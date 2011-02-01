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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

توسط راهنمایی و رانندگی؛

محدودیتهای ترافیکی ویژه 28 صفر در قم اعلام شد

محدودیتهای ترافیکی ویژه 28 صفر در قم اعلام شد

قم - خبرگزاری مهر، محدودیتهای ترافیکی ویژه 28 صفر مصادف با رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در قم از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی استان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با اشاره به فرارسیدن ایام رحلت رسول اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در 28 صفر، در خصوص محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده در این ایام بیان داشت: زمان اجرای محدودیت‌های ترافیکی همزمان با 28 صفر از ساعت 6 صبح روز چهارشنبه مورخه سیزدهم بهمن ماه  تا پایان مراسم در همان روز خواهد بود.

سرهنگ فریدون ترکاشوند با بیان این که در این بازه زمانی عبور و مرور و پارک هرگونه وسائل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیلکت به استثنای وسایل نقلیه امدادی در خیابان‌های اجرای طرح ممنوع است، اظهار داشت: خیابان‌های اجرای طرح خیابان ارم از سه راه بازار به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س)،میدان روح الله به سمت تقاطع شهدا و تقاطع حجتیه بهار به سمت تقاطع شهدا می باشد.

وی تصریح کرد: از چهار راه عماریاسر به سمت خیابان آذر ویژه تردد اتوبوس و تاکسی باز خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم در پایان خاطرنشان کرد: از کلیه شهروندان درخواست می‌شود تا ضمن همکاری با مأموران راهنمایی و رانندگی، در مدت برقراری محدودیت‌های بالا از توقف و تردد در مناطق اشاره شده اجتناب کنند و برای عبور و مرور از مسیرهای جانبی دیگری استفاده کنند.
 

کد مطلب 1243931

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