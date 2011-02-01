ترکیب احتمالی دولت جدید لبنان/ اعلام موضع جریان 14 مارس به میقاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون ملی لبنان در گزارشی اعلام کرد: دولت جدید لبنان که با نخست وزیری "نجیب میقاتی" در استانه تشکیل قرار دارد، احتمالا ترکیبی شامل 17 وزیر از جریان اکثریت جدید پارلمان لبنان(جریان های همسو با حزب الله) و 13 وزیر از جریان مخالفان (حریری و هم پیمانانش) خواهد داشت.

سفر لاوروف به بیروت

از سوی دیگر، منابع آگاه دیپلماتیک در گفتگو با روزنامه الوطن سوریه از دیدار قریب الوقوع "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه با مقامات لبنانی خبر می دهند.

بر این اساس، لاوروف در این سفر با مقامات سیاسی با هدف اطلاع از آخرین تحولات لبنان از زمان سقوط دولت "سعد الحریری" تا انتخاب "نجیب میقاتی" به عنوان نخست وزیر جدید دیدار خواهد کرد.

اعلام موضع جریان 14 مارس

"احمد فتفت" نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون المستقبل (جریان حریری) در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: جریان المستقبل و 14 مارس در انتظار پاسخ میقاتی به پیشنهادی است که اخیرا ارائه کرده ایم.

وی تاکید کرد: ما منتظر هستیم تا با گرفتن این پاسخ موضع خود را در قبال حضور در دولت جدید به هواداران و افکار عمومی اعلام کنیم. البته در صورتی که ما در تحولات آتی در جایگاه جناح مخالف قرار بگیریم با پایبندی به اصوال دموکراتیک حرکت خواهیم کرد اما شاید در برخی موارد با شدت و حدت برخورد کنیم.

7 فوریه تشکیل جلسه دادگاه بین المللی

روزنامه الاخبار لبنان امروز نوشت: دادستان کل و قاضی دادگاه بین المللی ترور "رفیق الحریری" نخست وزیر فقید لبنان روز گذشته مراحل مقدماتی تشکیل جلسه دادگاه را در روز هفتم فوریه آتی (18 بهمن ماه) را فراهم کردند.

بر این اساس، "دانیل بلمار" و "دانیل فرانسین" در دیدار با یکدیگر درباره مسائل حقوقی قابل طرح در جلسه دادگاه در روز هفتم فوریه گفتگو کرده اند.