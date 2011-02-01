حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مصاحبه محسن ترکی با یکی از نشریات مکتوب او نیز نظیر حسن کامرانی فر با محرومیت روبرو نشد، افزود : تا آنجا که بنده اطلاع دارم آقای ترکی مصاحبه ای با این نشریه انجام نداده و ایشان این صحبت ها را تکذیب کرده اند.

وی تصریح کرد: ما از طریق قانونی پیگیر این موضوع هستیم و قصد داریم با ارسال نامه ای رسمی کذب بودن این مصاحبه را اعلام کنیم.

سرپرست کمیته داوران یادآورشد: گویا خبرنگار این نشریه در محل مصاحبه آقای ترکی با یکی از شبکه های تلویزیونی که با مجوز خود ما و برای دفاع از اتفاقاتی که در قطر افتاده انجام شده حضور داشته اما صحبت دیگری را در نشریه خود منعکس کرده که هرگز واقعیت ندارد.

عسگری تصریح کرد: در صورتی که اظهارات ترکی تایید شود و نشریه مذکور منبع مستندی در این زمینه ارائه کند مطمئن باشید او هم نظیر کامرانی فر محروم خواهد شد.