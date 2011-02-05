"ساتنا" و "پایا" بدون کارمزد/ مبالغ کارمزدهای بانکی اعلام شد

مهران شریفی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا بانک مرکزی اجازه افزایش کارمزدهای بانکی در بخش خدمات الکترونیکی و شتاب را به بانکها داده است یا خیر، زیرا اخیرا برخی از بانکها به ویژه بانکهای دولتی نرخ کارمزدها را افزایش داده اند؟ گفت: هیچ بانکی بدون اجازه بانک مرکزی حق گرفتن کارمزد از مشتری را ندارد.

کارمزدهای بانکی

میرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در مورد مبالغ کارمزدهای بانکی بر اساس دستور بانک مرکزی اظهار داشت: برای انتقال وجه به صورت الکترونیکی از کارتی به کارت دیگر تا مبلغ یک میلیون تومان، 500 تومان کارمزد، از یک تا دو میلیون تومان انتقال، 700 تومان کارمزد، از 2 تا 3 میلیون تومان انتقال وجه، 900 تومان کارمزد و به ازای هر یک میلیون تومان وجهی که افزایش می یابد، 200 تومان به نرخ کارمزد افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه از طریق دستگاههای خودپرداز تا مبلغ 3 میلیون تومان در هر روز قابل انتقال است که حداکثر کارمزد بانکی تا 900 تومان خواهد بود، افزود: اما در داخل شعبه بانک تا مبلغ 15 میلیون تومان هم به صورت کارت به کارت قابل انتقال است.

شریفی با تاکید بر اینکه بانکها مجاز نیستند که مبلغی بیش از این ارقام از مشتریان دریافت کنند، افزود: خدمات سیستمهای "ساتنا" و "پایا" همچنان بدون کارمزد هستند و بانکها به هیچ وجه نباید کارمزدی بابت آن دریافت کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تعداد کارتهای بانکی را در حال حاضر 120 میلیون کارت، خودپردازها را بیش از 15 هزار دستگاه و تعداد پایانه های فروشگاهی را نیز یک میلیون و 200 هزار دستگاه اعلام کرد.

تولید ATM و POS

میرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی درباره وضعیت تولید دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروشگاهی گفت: در حال حاضر تولید این دستگاهها در داخل کشور نیز صورت می گیرد، اما تصمیم گیری برای استفاده از آنها به خود بانکها بستگی دارد.

وی افزود: تصمیم گیری در مورد اینکه چه نوعی از این دستگاهها خریداری شود، به هر یک از دستگاهها باز می گردد و بانک مرکزی نقشی در این موضوع ندارد.

شریفی با بیان اینکه بانکها هم از دستگاههای تولید داخل و هم خارجی خریداری می کنند، افزود: این موضوع به معیارهای بانکها بستگی دارد و ما در این قضیه دخالتی نمی کنیم.