البرزیها به صورت نمادین به استقبال رهبر انقلاب رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با آغاز دهه فجر رژه موتورسواران از میدان معلم حصارک به سمت میدان شهداء به حرکت درآمد تا با آرمانهای امام راحل تجدید پیمان کنند.
ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی استان البرز نیز طی صدور اطلاعیه ای از شهروندان خواست با حضور گسترده خود در مراسم 12 بهمن شرکت کرده تا علاوه بر تجدید میثاق با آرمانهای رهبر و شهدای انقلاب اسلامی همدلی خود را با نظام جمهوری اسلامی به منصه ظهور برسانند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: برگزاری مراسم محوری بزرگداشت سالروز ورود تاریخی حضرت امام (ره) به میهن اسلامی با سخنرانی حجت الله ایوبی رئیس سازمان فرهنگی اکو در حسینیه امام خمینی سپاه ناحیه کرج از جمله برنامه های این استان در اولین روز گرامیداشت دهه فجر خواهد بود.
گفتنی است این برنامه هم اکنون در سپاه ناحیه کرج در حال برگزاری است.
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