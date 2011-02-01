با رژه موتورسواران؛ البرزیها به صورت نمادین به استقبال رهبر انقلاب رفتند

کر ج - خبرگزاری مهر: مردم استان البرز به صورت نمادین با برگزاری مراسم استقبال از امام خمینی (ره) در قالب رژه موتورسواران به استقبال رهبر خود رفتند.