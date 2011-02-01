تجدید میثاق انجمن خوشنویسان ایران با امام (ره) و رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین مجمع منتخب انجمن خوشنویسان ایران با حضور 228 نفر از اساتید و نمایندگان منتخب سراسر کشور در هتل لاله برگزار شد.

در بیانبه پایانی این مجمع شرکت‌کنندگان ضمن تشکر از حمایت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام داشته‌اند: پیش از پیش از ارزش‌های هنر خوشنویسی در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری و ارزش‌های نظام مقدس اسلامی حمایت خواهند کرد و همواره با کار و همت مضاعف از سعی و تلاش‌های خالصانه خود دریغ ننمایند.

این بیانیه را شرکت‌کنندگان در این مجمع از جمله غلامحسین امیرخانی، محمد سلحشور، علی شیرازی و یدالله کابلی امضا کرده‌اند.