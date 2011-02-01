دهه فجر فرصتی برای تببین دستاوردهای نظام در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رامین رحمانی صبح سه شنبه در نشست برنامه های گرامیداشت دهه فجر این دانشگاه افزود: امروز در ابتدای چهارمین دهه از عمر انقلاب، این نظام الهی، الهام بخش ملل آزادیخواه جهان و منادی بیداری اسلامی است.

وی افزود: پرچمی که امام خمینی (ره) برافراشت و امروز به دست رهبر معظم انقلاب است، پرچم اسلام و برگرفته ازتعالیم الهی و سیره نبوی است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اذعان داشت: دشمنان جمهوری اسلامی همچنان لحظه ای از توطئه علیه این انقلاب دست بر نمی دارند و ملت ایران اسلامی باید برای افزایش بصیرت و وحدت حول محور ولایت بیش از پیش همت کنند.

دکتر رحمانی همچنین از تشکیل ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی و تصویب اجرای برنامه های مختلف در این دانشگاه خبرداد وافزود: برگزاری نمایشگاه دهه فجر انقلاب اسلامی با32غرفه، تهیه سی دی مستند انقلاب اسلامی و دانشگاهیان، اجرای مسابقه کتابخوانی، اعزام فعالان فرهنگی دانشگاه به اردوی امتداد نور(حضور در حرم مطهر حضرت امام(ره) و تجدید دیثاق با آرمانهای آن بزرگوار و زیارت قم و جمکران) از جمله برنامه هاست.

وی یادآورشد: اعزام دانشجویان جهت دیدار با رهبر، تزئین محوطه دانشگاه، نمایشگاه دستاوردهای علمی و فرهنگی دانشگاه در طول 32 سال عمر انقلاب اسلامی، ایجاد ایستگاههای متعدد صلواتی، برگزاری گلگشت خانوادگی کارکنان دانشگاه و جشن انقلاب، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا برخی از برنامه های این دانشگاه در سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب است.



وی ادامه داد: دیدار با خانواده شهدای اهل تسنن، تقدیر و نکوداشت از شخصیت های علمی و فرهنگی، افتتاح سیسیتمpaperless ، برگزاری مسابقات ورزشی و حضور در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن از دیگر برنامه های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در دهه فجر است.