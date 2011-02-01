بهبهانی به هر قیمتی و با تهدید نمایندگان مردم درصدد ماندن است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی امروز صبح سه شنبه مجلس که بررسی استیضاح وزیر راه و ترابری حمید بهبهانی اختصاص دارد، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج به عنوان اولین موافق استیضاح وزیر راه پشت تریبون قرار گرفت و به بیان نظرات خود در موافقت با استیضاح پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در آغاز ایام دهه فجر قرار داریم و سپس از خدای متعال به دلیل نعمت بزرگ ولایت و امامت که به ما عطا فرمودند، افزود: ای ملت شریف اگر آموزه‌های خداوند و وظیفه‌ام برای حفاظت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب نمی‌بود هرگز در استیضاح شرکت نمی‌کردم و وارد این میدان نمی‌شدم.

وی با تشکر از خدمات ارزنده دولت گفت: من استیضاح وزیر راه را تقویت دولت می‌دانم و به دلیل تکلیف شرعی که برای من به وجود آمده است، در استیضاح بهبهانی مصر هستم.

اکبریان تاکید کرد: امروز نمایندگان مجلس در هجمه گردانندگان وزارت راه قرار گرفتند تا استیضاح خود را پس بگیرند و مسئولان وزارت راه آسایش نمایندگان را سلب کرده و با استفاده از همه امکانات دولتی درصدد منصرف کردن نمایندگان هستند.

وی با اشاره به اینکه من نیز به عنوان نماینده‌ای که سوگند خوردم از حقوق ملت دفاع کنم و از ارزش‌های انقلاب اسلامی پاسداری کنم هرگز از قرار گرفتن در این راه نادم و پشیمان نشدم.

نماینده مردم کرج با مخاطب قرار دادن دیگر نمایندگان مجلس گفت: من به عنوان خادم ملت از شما عاجزانه می‌خواهم به وظیفه نظارتی و نمایندگی خود عمل کنید و تکلیف کسانی را که به هر قیمتی تلاش می‌کنند تا در مسند وزارت بمانند و از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند برای ماندن، خاتمه دهیم و قدرت مجلس را که امام راحل فرمودند "مجلس عصاره ملت" نشان دهیم.

اکبریان در ادامه با مطرح کردن این پرسش که آیا درست است یکی از نمایندگان مجلس به همراه معاون پارلمانی وزیر راه به تهدید دیگر نمایندگان مجلس پرداخته است، گفت: این افراد نمایندگان مجلس را تهدید می‌کردند که اگر از استیضاح منصرف نشوید حوزه انتخابیه‌تان را از امکانات دولتی محروم می‌کنیم. این در حالی است که این عمل خلاف فعالیت‌های دولت و ظلم و جفا به دولت خدمتگزار است.

وی همچنین با بیان اینکه زمانی که سانحه هوایی ارومیه اتفاق افتاد من به خود گریستم و گفتم چرا این مردم باید هر روز بیشتر از قبل به ناوگان هوایی کشور بی‌اعتماد شوند، اضافه کرد: بنابراین تصمیم گرفتم به وظیفه نظارتی خود درست عمل کنم و وارد مرحله استیضاح وزیر شدم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ای کاش وزیر راه حمید بهبهانی پس از حادثه دلخراش ارومیه برای جلوگیری از بی‌اعتمادی مردم خودش استعفا می‌داد ولی افسوس از یک عذرخواهی کوچک.

وی همچنین با اشاره به سانحه هوایی هواپیمای نظامی که سردار شهید کاظمی نیز در آن حضور داشت و در همین حوالی ارومیه اتفاق افتاده بود، گفت: اگر آن زمان چاره ای می‌جستیم و ریشه یابی می‌کردیم شاید امروز شاهد وقوع این حادثه در همین محل نبودیم.

اکبریان همچنین به خریداری هواپیماهای فرسوده از ترکیه اشاره کرد و گفت: پس از چند سال برخی از این هواپیماها از رده خارج شدند و برخی کارشناسان نیز تاکید کردند تعمیر آنها مقرون به صرفه نیست اما وزارت راه بدون توجه به این نظر کارشناسی با هزینه‌های گزاف هواپیماها را تعمیر کرد اما به فاصله کوتاهی هواپیما مجدداً بلااستفاده شد. حال این سئوال پیش می‌آید که چرا با توجه به توصیه‌های فنی مجدداً وزارت راه اقدام به بازسازی این هواپیماها کرده است و اگر مشکلی پیش می‌آمد آیا آن گاه نیز موضوع را گردن خلبان یا مه آلود بودن هوا می‌انداختند؟‌

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حمل و نقل ریلی کشور را یکی از راه‌های زیربنایی عنوان کرد و افزود: متاسفانه قطارهای اصفهان به شیراز، بم به زهدان و دیگر مسیرهایی که بهبهانی وزیر راه وعده آنها را داده بود هیچ‌یک میسر نشد و تنها وزیر راه کلنگ آغاز پروژه‌های راه آهن جنوب به جنوب، حرم به حرم و دیگر پروژه‌ها را می‌زد.

وی همچنین به بخش‌های دیگری از وعده‌های بهبهانی وزیر راه و ترابری که تا کنون محقق نشده است از جمله خریداری کردن 40 لوکوموتیو و وصل شدن آنان به ناوگان ریلی کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه وزیر راه بارها از آماده بودن راه آهن تهران به سنندج با سرمایه‌ای 16 میلیون یورویی و راه آهن مراغه به ارومیه با سرمایه 16 میلیون یورو و میانه به تبریز خبر دادند ولی هیچکدام از این پروژه‌ها عملی نشده است.

نماینده مردم کرج همچنین اضافه کرد: بهبهانی در ششم خرداد 87 از امضاء قرارداد ایجاد قطار مغناطیسی تهران- مشهد خبر داد و تمام مخالفین امضا این قرارداد را از وزارت راه اخراج کرد. همچنین 10 میلیارد تومان هزینه مطالعاتی برای این پروژه پرداخت کرد و در آخر ماجرا نیز گفت: پروژه قطار مغناطیسی عملیاتی نیست.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب محورهای مواصلاتی میان شهرها به ویژه شمال کشور همچون گلستان، مازندران و گیلان گفت: سالهاست که پروژه تهران به شمال آغاز شده است اما پس از 15 سال تنها 10 درصد از آن پیشرفت داشت است و بهتر است بگوییم که این اتوبان به تاریخ پیوسته است.

اکبریان همچنین با اشاره به برنامه‌هایی که از سوی بهبهانی در جلسه رای اعتماد مطرح شده است، افزود: شما در آن جلسه رای اعتماد محورهای زیادی از برنامه‌های خود را مطرح کردید که بسیاری از آنان محقق نشده است.

وی با اشاره به افزایش تلفات جاده‌ای در کشور گفت: در 9 ماهه ابتدای سال جاری 17 هزار نفر جان خود را در جاده‌های کشور از دست داده‌اند و میزان تلفات جاده‌ای ما در این 9 ماهه 2/9 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که حمید بهبهانی وزیر راه در مهرماه 88 گفته بود اگر 20 هزار کشته در جاده‌های کشور داشته باشیم بهتر است با قاطر مسافرت کنیم. حال که تلفات جاده‌ای ما در 9 ماهه از 17 هزار نفر گذشته است پس بهتر است به آن حرف خود عمل کنید.

وی در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا رای به عدم صلاحیت حمید بهبهانی در سمت وزارت راه دهند.