اسرائیل با استقرار 800 نیروی مصری در شبه جزیره سینا موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، یک منبع رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو برای نخستین بار بعد از امضای تواقفنامه صلح با مصر به این کشور اجازه داده 800 تن از نیروهای خود را در شبه جزیره سینا مستقر کند.

این منبع افزود: نیروهای مصری در اطراف شرم الشیخ مستقر خواهند شد و هدف از این اقدام کنترل منطقه است. این در حالی است که منابع مصری هنوز این خبر را تایید نکرده اند.

رژیم صهیونیستی که از قیام مردمی مصر به شدت هراسان است برای باقی ماندن حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در قدرت که یکی از هم پیمانان عرب این رژیم به شمار می رود به هر اقدامی متوسل شده است تا جایی که حتی به سفرای خود در 12 کشور دنیا از جمله چین، آمریکا، روسیه و برخی کشورهای اروپایی توصیه کرده است که مانع از انتقادات علیه مبارک شوند.

گفتنی است طبق توافقنامه صلح میان مصر و رژیم صهیونیستی شبه جزیره سینا که تا سال 1979 تحت اشغال این رژیم قرار داشت به مصر واگذار شد و در مقابل این منطقه به یک منطقه عاری از سلاح تبدیل شد.