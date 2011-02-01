آغاز مرحله دوم استانداردسازی رفتار پلیس راهور

سرهنگ رمضان آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در مرحله اول استانداردسازی رفتار پلیس تمامی پرسنل راهنمایی و رانندگی آموزشهای لازم را سپری کردند. برهمین اساس طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته از سال 90 مرحله جدید استاندارسازی رفتار پلیس آغاز می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول استاندارسازی رفتار پلیس آموزشها در بحث عمومی رفتار سازی بود اما در مرحله دوم آموزشهای تخصصی رفتاری به ماموران ارائه می شود.

معاون آموزش پلیس راهور اظهار کرد: تلاش شده با برنامه ریزیهای انجاک شده استاندارسازی رفتار پلیس به دوره های تخصصی تبدیل شود.

وی گفت: در حال حاضر آموزشهای لازم برای افزایش توان کارشناسی کارشناسان تصادفات در حال برگزاری است.

سرهنگ آقایی عنوان کرد: ماموران راهنمایی و رانندگی علاوه بر اینکه شرایط روحی مردم بر آنان تاثیر گذار است، شرایط جوی نیز بر سلامت آنان تاثیر می گذارد.

وی گفت: نرم جهانی حضور ماموران پلیس در خیابانها دو تا سه ساعت است به نحوی که بیشتر از این ساعت شرایط بیولوژیکی خون آنان به هم می ریزد و این در حالی است که ماموران پلیس راهور در کشور یک روز کامل را به انجام وظیفه می پردازند.



