  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

آغاز مرحله دوم استانداردسازی رفتار پلیس راهور

آغاز مرحله دوم استانداردسازی رفتار پلیس راهور

معاون آموزش پلیس راهور از آغاز مرحله دوم استانداردسازی رفتار ماموران راهور از سال 90 خبر داد و گفت: در مرحله دوم، آموزشهای تخصصی رفتاری به ماموران ارائه می شود.

سرهنگ رمضان آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در مرحله اول استانداردسازی رفتار پلیس تمامی پرسنل راهنمایی و رانندگی آموزشهای لازم را سپری کردند. برهمین اساس طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته از سال 90 مرحله جدید استاندارسازی رفتار پلیس آغاز می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول استاندارسازی رفتار پلیس آموزشها در بحث عمومی رفتار سازی بود اما در مرحله دوم آموزشهای تخصصی رفتاری به ماموران ارائه می شود.

معاون آموزش پلیس راهور اظهار کرد: تلاش شده با برنامه ریزیهای انجاک شده استاندارسازی رفتار پلیس به دوره های تخصصی تبدیل شود.

وی گفت: در حال حاضر آموزشهای لازم برای افزایش توان کارشناسی کارشناسان تصادفات در حال برگزاری است.

سرهنگ آقایی عنوان کرد: ماموران راهنمایی و رانندگی علاوه بر اینکه شرایط روحی مردم بر آنان تاثیر گذار است، شرایط جوی نیز بر سلامت آنان تاثیر می گذارد.

وی گفت: نرم جهانی حضور ماموران پلیس در خیابانها دو تا سه ساعت است به نحوی که بیشتر از این ساعت شرایط بیولوژیکی خون آنان به هم می ریزد و این در حالی است که ماموران پلیس راهور در کشور یک روز کامل را به انجام وظیفه می پردازند.

 

کد مطلب 1243971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها