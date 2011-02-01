نیم میلیون متقاضی خرید خودروی رئیس جمهور/ حراج تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسفندیاری در نشست خبری از تمدید حراج خیریه بین‌المللی خودروی رئیس جمهور تا 22 بهمن ماه خبر داد و افزود: تا کنون حدود نیم میلیون نفر برای خرید خودروی رئیس جمهور در سایت بهزیستی ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: بالاترین قیمت پیشنهادی دو میلیون دلار بوده که از میان ثبت نام کنندگان قیمت پیشنهادی حدود 50 نفر نزدیک به سقف پیشنهادی برای این خودرو است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: متقاضیان خرید خودرو از خارج از کشور نیز در روز حراج حضوری می توانند با هماهنگی وزارت امور خارجه در این حراج شرکت کنند.

وی افزود: براساس آمارها متقاضیانی از کشورهای آمریکا، کشورهای آسیایی و اروپا نیز متقاضی خرید خودروی رئیس جمهور هستند.

اسفندیاری گفت: احتمال می‌رود قیمت بالای دو میلیارد تومان هم برای خرید خودرو رئیس جمهور پیشنهاد شود.

رئیس سازمان بهزیستی با اعلام اینکه نفس کار حراج خودروی رئیس جمهور برای ساخت مسکن معلولان و مددجویان بهزیستی تاثیر معنوی در سطح جامعه و بین‌الملل داشته گفت: به عنوان مثال عده‌ای از بسیجیان یک مسجد در یک روستا در منطقه محروم در سایت بهزیستی اعلام کرده‌اند که حاضرند تمام دارایی خود را برای خرید خودروی رئیس جمهور پرداخت کنند.



