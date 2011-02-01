دانش آموزان زلزله زده کرمانی زیر سقف آسمان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت بیش از یک ماه از زمین لرزه ریگان، حدود 5 هزار نفر از دانش آموزان این مناطق بدون در اختیار داشتن محل مناسب برای تحصیل در فضای روباز به مدرسه می روند.

این درحالی است که بخش قابل توجهی از مدارس ریگان و فهرج خشت و گلی هستند و به هیچ عنوان قابلیت استفاده را ندارند و با وجود زمین لرزه ای شدید فرو می ریزند که همین مسئله موجب ترس دانش آموزان از حضور در این مدارس شده است.

زمین لرزه های شرق کرمان نیز همچنان ادامه دارد و همین مسئله بر ترس و وحشت مردم منطقه افزوده است.

نماینده مردم شرق کرمان در مجلس نیز با اشاره به غیر مقاوم بودن مدارس شرق کرمان خواستار بازسازی سریع این مدرسه ها شده است.

حجت الاسلام محمد غضنفر آبادی افزود: توزیع کانکس در این مدارس بسیار ضروری است و مسئولان باید در این خصوص توجه کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون تنها در ریگان پنج هزار دانش اموز در فضای باز و در هوای سرد تحصیل می کنند.

کاووس محمودی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان نیز در این خصوص گفت: هلال احمر استان به تمامی روستاهایی که در حیطه روستاهای زلزله زده واقع شده بودند، اقدام به اختصاص چادر کرد؛ اما در این بین و در سراسر شهرستان ریگان، مدارسی وجود دارند که از استحکام کافی برای برپایی کلاس برخوردار نبودند که تاکنون کلاسهای خود را در فضای باز برگزار می کردند.

وی یادآور شد: از امروز با هماهنگی اداره آموزش و پرورش و مسئولان شهرستان ریگان تعداد 100 چادر بین این مدارس توزیع می شود تا این مشکل نیز مرتفع شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اعلام برنامه های این سازمان در ایام پیروزی انقلاب اسلامی، از مانور امدادگران خواهر جمعیت هلال احمر و راه اندازی تلفن 147 مخصوص جمعیت حلال اهمر استان به مهمترین این برنامه ها نام برد.

وی ادامه داد: برای دومین بار در کشور مانور امداد نجات خواهران در تمام سطوح و رشته های تخصصی، شنبه 16 بهمن ماه در کرمان و در محل جنگل قائم برگزار می شود.



وی در رابطه با راه اندازی تلفن گویای 147 در استان کرمان گفت: جمعیت هلال احمر به عنوان یک دستگاه اجرایی و امدادرسان در سطح استان نیاز به برقراری ارتباطی وسیع و مناسب با مردم داشت که با راه اندازی تلفن 147 مردم تمامی شهرستانها می توانند در هر زمان که نیاز به کمک های امدادی داشته باشند از این خدمت استفاده و گزاش خود را به جمعیت هلال احمر استان اعلام کنند.



محمودی در ادامه از افتتاح پایگاه ثابت امداد و نجات جاده ای راین و نیز سربیشن – ساردوئیه و آغاز به کار جمعیت هلال احمر منوجان به عنوان دیگر برنامه های این نهاد در ایام دهه مبارک فجر نام برد و افزود: شرکت در نمایشگاه دست آوردهای انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقه دوی همگانی و افتتاح مرکز اداری شهرستان ریگان از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر استان در این ایام است.