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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

پلنگی در گفتگو با مهر:

جای تصویر نخبگان ایران بر دیوارهای تهران خالی است

جای تصویر نخبگان ایران بر دیوارهای تهران خالی است

ناصر پلنگی با بیان اینکه از هنرهای دیجیتالی برای تزئین نقاشی‌های دیواری استفاده می‌شود، تاکید کرد جای تصویر نخبگان فرهنگی، هنری، علمی و ادبی در این نقاشی‌ها خالی است.

ناصر پلنگی، نقاشی که در آثار وی روی دیوارهای مسجد خرمشهر در دوران جنگ به عنوان یکی از آثار ماندگار آن دوره محسوب می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: جایگاه تصاویر شخصیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی در شهر تهران به صورت کارهای دیورای خالی است مثل دهخدا، سهراب سپهری و...

وی با اشاره به اینکه شخصیت‌های کشور در رشته‌های مختلف باید به نسل امروز معرفی شوند، افزود: در نقاشی دیواری باید به ماندگاری توجه کرد. موادی که برای نقاشی دیواری در فضاهای عمومی استفاده می‌شود، در حال حاضر استاندارد و مشخص هستند. معروف‌ترین ماده‌ای که در دنیا برای نقاشی دیواری استفاده می‌شود، اکرلیک out door است. این رنگ ماندگار است و می‌تواند با زیرسازی مناسب اثر را هرچه بیشتر ماندگار کند.  

پلنگی در مورد دیگر روش‌هایی که برای تزئین دیوارهای تهران می‌توان به کار گرفت، عنوان کرد: می‌توان از شیوه‌های مولتی‌ مدیا و نقاشی دیواری دیجیتال هم در نقاشی دیواری‌های دیواری تهران استفاده کرد. طبیعی است که جای این روش خالی به نظر می‌رسد چون نقاشی دیواری در دنیای امروز گاهی به تناسب فضا و مکان از شیوه‌ها و تکنولوژی‌های جدید به کار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این روش با شیوه‌های لیزری یکسری تصاویر روی دیوار نقش می‌بندد. در واقع ما یک طرح ثابت نداریم. یکسری تصاویر داریم که مدام عوض می‌شوند. البته برای نقاشی دیواری دیجیتالی فضاهای خاصی باید درنظر گرفته ‌شود.

کد مطلب 1243979

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