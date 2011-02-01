تاکید لاریجانی بر تخلف وزیر راه و ترابری در نیامدن به مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محسن نریمان نماینده بابل که به استناد به ماده 222 آیین نامه نسبت به نیامدن وزیر راه در جلسه امروز مجلس تذکر داد، گفت: حضور وزیر راه در وقت مقرر در مجلس الزامی است و نیامدن وزیر راه تخلف است.

به گزارش مهر، براساس ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس وزیر یا هیئت وزیران موظف اند ظرف 10 روز پس از طرح استیضاح درمجلس حاضر شوند وتوضیحات لازم را بدهند، تعیین وقت استیضاح در مهلت مقرر با پیشنهاد وزیر یا هیئت وزیران و تصویب هیئت رئیسه مجلس در دستور هفتگی قرار می گیرد. حضور وزیر یا هیئت وزیران در این وقت مقرر الزامی است.

طبق ماده 226 آیین نامه نیز در صورتی که وزیر یا هیئت وزیران مورد استیضاح در مجلس حاضر نشوند، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می کنند و رئیس اعلام اخذ رای عدم اعتماد می کند.