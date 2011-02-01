کوتاهی قد بازیکنان بسکتبال شیراز در برابر راه و ترابری قم مشکل ساز بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسعود قاسمی پس از باخت تیمش با نتیجه 99 به 86 در برابر تیم راه وترابری قم که شامگاه دوشنبه در سالن مریم قم برگزار شد بیان داشت: با توجه به اینکه تیم ب.آ در این بازی از کوتاهی قدشان نسبت به تیم راه و ترابری قم متضرر شدند همزمان بازیکن پست پنج تیم راه و ترابری قم نیز شرایط بازی را برایمان سخت تر کرده بود.



وی با انتقاد از اینکه چند مورد تعلل در تقاضای تایم استراحت صورت گرفت اظهار داشت: به هر حال تیم بسکتبال راه و ترابری قم پر مهره ، خوب و دارای آینده درخشانی است و تا کنون نیز بسیار منظم تمرین کرده است.



راه و ترابری قم جزو چهار تیم لیگ برتر کشور می‌شود



سرمربی تیم بسکتبال ب.آ شیراز با اشاره به اینکه تیم راه و ترابری قم با مدیریت است اضافه کرد: تیمی که بتواند بر ذوب آهن اصفهان پیروز شود تیم بزرگی است و می‌توان گفت این تیم جزو چهار تیم برتر در جدول رده بندی لیگ برتر خواهد شد.



قاسمی در خصوص بازی بازیکنان تیمش بیان داشت: بازیکنان تیم ب.آ شیراز در دفاع منطقی ضعیف عمل کردند و متأسفانه در کل بازیکنان تیمم خوب بازی نکردند.



تیم بسکتبال راه و ترابری قم امکانات خوبی ندارد



وی همچنین در خصوص تیم راه و ترابری قم اظهار داشت: تیم بسکتبال قم دارای کادر فنی و مدیریتی با تجربه و خوبی است و موفقیت یک مجموعه وابسته به چهار مقوله مدیریت ، کادر فنی ، مجموعه بازیکنان و امکانات خوب است که تیم راه وترابری تمام این موارد را به جز امکانات خوب دارا است.



محمد احمدی با شماره چهار ، محسن پروازی با شماره پنج ، مجید قاسم زاده با شماره 6 ، رضا شهبازنژاد با شماره هفت ، واتاری مارش با شماره هشت ، محمد سیستانی با شماره 11 ، محسن خسروی با شماره 12 ، توماج کریمیان با شماره 13 ، کلود مارکوس با شماره 15 ، مسعود زارعینی با شماره 16 ، اصغر کاردوست با شماره 17 و امیر صباغیان با شماره 8 در ترکیب تیم بسکتبال راه و ترابری قم قرار داشتند.



اشکان خلیلی نژاد با شماره 6 ، خسرو اسماعیلی‌پور با شماره هفت ، حسین حیدری با شماره هشت ، بابک پاک نژاد با شماره 9 ، احمد سرمست با شماره 10 ، ابراهیم رستمی با شماره 11 ، بابی سنت پروکس با شماره 13 ، ساشا زاگوراج با شماره 15 ، باقر قمری با شماره 17 و کامبیز جعفر بیگلو با شماره 18 در ترکیب تیم ب.آ شیراز بوده‌اند.



یک هزار تماشاگر قمی از بازی دو تیم بسکتبال راه و ترابری قم و ب.آ شیراز دیدن کردند و پیام سیفی زاده ناظر این دو دیدار بود.



تیم راه وترابری قم با اقتدار و برتری در چهار کوارتر پیروز میدان بود که کوارتر نخست 28 به 16 کوارتر دوم 54 به 40 ، کوارتر سوم 77 به 62 و کوارتر چهارم نیز 99 به 86 به سود تیم راه وترابری قم خاتمه یافت.