سرمایه گذاری 2800 میلیارد ریالی در بخش صنعت آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، مهدی داداشی صبح سه شنبه در جریان بازدید از کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی با اشاره به آماده بهره برداری شدن 12 واحد صنعتی و تولیدی بزرگ در آذربایجان غربی، افزود: این واحدها با سرمایه گذاری بالغ بر دو هزار و 840 میلیارد ریال اجرا شده اند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد سرمایه هزینه شده در این واحدها از محل تسهیلات دولتی تامین شده، بیان داشت: بهره برداری از این واحدها برای بیش از یکهزار نفر در بخش صنعت آذربایجان غربی بصورت مستقیم فرصت شغلی فراهم کرده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی و طرح توسعه کارخانه سیمان ارومیه هر کدام با ظرفیت تولید یک میلیون تن سیمان در سال، کارخانه تولید واکسن و فرآورده های لبنیاتی مهاباد و کارخانه تولید نمک تصفیه شده و یددار را از جمله واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ افتتاحی طی ایام دهه فجر عنوان کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی همچنین در جریان سفر به شهرستان خوی از روند احداث چندین واحد صنعتی بازدید و مشکلات برخی از واحدها را بررسی کرد.