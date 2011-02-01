مشی سیاسی امام الگوی مدیران کشور باشد

حجت الاسلام محسن غرویان در گفتگو با خبرنگار مهردر قم با تاکید بر الگو برداری مسئولین از امام خمینی (ره) گفت: همانگونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی اخلاق را بالاتر از سیاست میدانست باید مشی ایشان در سیاست و مدیرت حفظ و الگویی برای مدیران باشد.
وی با اشاره به ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی (ره) هدایتگر قطار انقلاب اسلامی بود که توانست با حرکت برخاسته از اراده قوی خود موجی عظیم را درکشور ایجاد کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: در آن دوران به دلیل حاکمیت استبداد در کشور، ایران در مسیر اشرافیگری، ثروت اندوزی و عشرت طلبی در حرکت بود.
وی ادامه داد: در این شرایط بود که امام خمینی (ره) وارد صحنه شدند و مسیر حرکت کشور را به سمت رشد معنویت، تعالی، علم، فرهنگ و دین رهنمون ساختند.
ماهیت انقلاب امام خمینی (ره) برای نسل جوان تبیین شود
غرویان در ادامه با تاکید براینکه باید ماهیت انقلاب امام خمینی (ره) به خوبی تبیین شود بیان داشت: باید ماهیت فرهنگی و اندیشههای امام راحل در مدارس، دانشگاه و حوزههای علمیه کشور و برای نسل جوان تبیین شود.
اندیشههای امام درقالب متون درسی ارائه شود
وی با تاکید بر اینکه اندیشههای امام باید در قالب متن درسی به دانشجویان و دانش آموزان عرضه شود گفت: به صرف اینکه دانش آموزان ما در دوران تحصیل خود تنها در چند صفحه تاریخ انقلاب را بخوانند کافی نیست بلکه باید اندیشههای امام در رابطه با هر رشته تحصیلی تدوین شده و در اختیار دانش آموختگان قرار گیرد.
این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: درحوزهها نیز باید اندیشههای فلسفی و فقهی امام جزء متون درسی طلاب قرارگیرد.
انجام کارهای عمقی موجب بیمه شدن انقلاب است
وی در ادامه با تاکید براینکه با انجام کارهای عمقی میتوان انقلاب را بیمه کرد افزود: باید آثار امام خمینی (ره) به حوزه، دانشگاه و مدارس ما راه پیدا کند تا با آشنایی نسل جوان با افکار امام راحل شخصیت نسل جوان با شخصیت امام خمینی (ره) همخوانی پیدا کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با تاکید براینکه انقلاب اسلامی سرمایه خون هزاران شهید و ایثارگر است ابرازداشت: وظیفه عقلی و شرعی هر ایرانی است که نعمت انقلاب و دست آوردهای آن را حفظ کند.
رسانه ها یکی از ارکان حکومت هستند
وی در ادامه درباره نقش رسانهها درتبیین و حفظ دست آوردهای انقلاب بیان داشت: رسا نهها یکی ازارکان حکومت در کشور هستند.
غرویان با تاکید براینکه رسانه میتواند نقش عمیقی در جامعه داشته باشدبیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران رسانهها باید در خدمت اندیشههای امام و انقلاب باشند و در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت کنند.
نظر شما