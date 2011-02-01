جدیدترین محموله داروهای مشتق از پلاسما وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهره عطارچی گفت: با توجه به اینکه فعلا امکان فرآوری پلاسما و تهیه داروهای مشتق از آن در داخل کشور وجود ندارد، شرکت بیودارو براساس قراردادی با یکی از شرکتهای اروپایی، پلاسماهای جمع آوری شده از هموطنان نیکوکار را به خارج از کشور ارسال می کند تا پس از فرآوری و تبدیل آن به داروهای خاص برای استفاده بیماران ایرانی به کشور تحویل شود.

وی خاطرنشان کرد: از آغاز فعالیت مرکز پلاسما بیودارو در سال 85 تا کنون و با احتساب آخرین محموله، 106 هزار و 672 ویال آلبومین 20 درصد، 24 هزار و 581 ویال پنج گرمی ایمونوگلوبولین وریدی، 29 هزار و 676 ویال 500 واحدی فاکتور 8 انعقادی و 12هزار و 865 ویال 500 واحدی فاکتور 9 انعقادی از پلاسمای جمع آوری شده هموطنان در مرکز پلاسما بیودارو تهیه و به کشور وارد شده است.

عطارچی افزود: داروهای تهیه شده از پلاسمای هموطنان نیکوکار پس از ورود به کشور، تحت نظارت وزارت بهداشت و از طریق داروخانه های مجاز در درمانگاهها و بیمارستانها در اختیار بیماران قرار می گیرد.

شرکت بیودارو از سال 1385 تا کنون با تاسیس مرکز شماره یک جمع آوری پلاسما در تهران و بکارگیری 40 تخت که قابلیت پلاسماگیری از 250 نفر داوطلب در روز را دارد، نسبت به جمع آوری و ارسال 72 هزار لیتر پلاسما به شرکت فرآوری کننده اقدام کرده است.

مرکز شماره یک جمع آوری پلاسما بیودارو تاکنون پاسخگوی بیش از 152 هزار مراجعه داوطلبان اهدا پلاسما بوده که 106 هزار و 921 مراجعه منجر به اهدا شده است.

حاصل این تعداد اهدا، جمع آوری 73 هزار و 797 لیتر پلاسما بوده که تاکنون 72 هزار لیتر آن به شرکت فرآوری کننده ارسال شده است.

مرکز جمع آوری پلاسما بیودارو، هم اکنون دارای سه هزار اهداکننده دائم می باشد که هریک از آنان فقط مجاز به دو تا سه بار اهدا در هرماه است.

رئیس روابط عمومی مرکز جمع آوری پلاسما بیودارو تاکید کرد: فعالیت این مرکز در راستای تحقق توصیه سازمان بهداشت جهانی به تمامی کشورها مبنی بر تولید دارو برای بیماران هر کشور از پلاسمای شهروندان همان کشور صورت می گیرد تا به این وسیله از ورود بیماریهای بومی و ناشناخته جلوگیری شود.

وی افزود: ضمن آنکه با افزایش اهداکنندگان پلاسما و جمع آوری هرچه بیشتر پلاسمای هموطنان، دستیابی به ظرفیت لازم برای فعالیت یک پالایشگاه (200 تا 250 هزار لیتر در سال) امکان پذیر شده و در پی آن به خودکفایی و تامین نیاز دارویی کل بیماران خاص کشور، دسترسی سریعتر بیماران به داروهای خاص و همچنین کاهش قیمت این داروها در کشور خواهیم رسید.

مرکز جمع آوری پلاسما بیودارو در تهران، خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا، روبروی بیمارستان مصطفی خمینی واقع است.