  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

70 درصد مصوبات کشاورزی سفر دوم دولت به گلستان اجرایی شد

70 درصد مصوبات کشاورزی سفر دوم دولت به گلستان اجرایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: 70.4 درصد مصوبات سفر دوم دولت در حوزه جهادکشاورزی استان اجرایی و عملیاتی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری صبح سه شنبه در نشست بررسی این مصوبات افزود: برابر گزارش مسئول پیگیری مصوبات سفرهای ریاست محترم جمهوری در استان گلستان در سفر اول 94 درصد و در سفر دوم 78 درصد مصوبات در کل استان اجرایی شده که سهم جهادکشاورزی در سفر اول88.9 درصد است.

وی اظهار داشت:  مصوبات سفر سوم از روند بسیار مناسبی برخوردار است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: در سفر سوم ریاست محترم جمهوری به استان تعداد 244 مصوبه برای تمام دستگاه های اجرایی گلستان به تصویب رسید.
 
جعفری گفت: از این مصوبات 17 مصوبه آن مربوط به سازمان جهادکشاورزی و دستگاه های اجرایی مربوط به آن بوده است.
 
وی اظهار داشت: اهم موارد مطرح شده در مصوبات سفر سوم مربوط به پنبه کاران و راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات آنها، اجرای طرح های آبیاری تحت فشار، مرکز اصلاح نژاد اسب، بزرگترین مرکز ماهیان خاویاری ، تجهیز آزمایشگاه دامپزشکی و ... است .
 
گلستان قطب مهم تولیدات کشاورزی به شمار می آید.
کد مطلب 1244005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه