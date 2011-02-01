70 درصد مصوبات کشاورزی سفر دوم دولت به گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری صبح سه شنبه در نشست بررسی این مصوبات افزود: برابر گزارش مسئول پیگیری مصوبات سفرهای ریاست محترم جمهوری در استان گلستان در سفر اول 94 درصد و در سفر دوم 78 درصد مصوبات در کل استان اجرایی شده که سهم جهادکشاورزی در سفر اول88.9 درصد است.

وی اظهار داشت: مصوبات سفر سوم از روند بسیار مناسبی برخوردار است.



رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: در سفر سوم ریاست محترم جمهوری به استان تعداد 244 مصوبه برای تمام دستگاه های اجرایی گلستان به تصویب رسید.



جعفری گفت: از این مصوبات 17 مصوبه آن مربوط به سازمان جهادکشاورزی و دستگاه های اجرایی مربوط به آن بوده است.



وی اظهار داشت: اهم موارد مطرح شده در مصوبات سفر سوم مربوط به پنبه کاران و راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات آنها، اجرای طرح های آبیاری تحت فشار، مرکز اصلاح نژاد اسب، بزرگترین مرکز ماهیان خاویاری ، تجهیز آزمایشگاه دامپزشکی و ... است .

گلستان قطب مهم تولیدات کشاورزی به شمار می آید.