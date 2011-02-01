تولید PVC در بزرگترین مجتمع پتروشیمی جهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به هفت سال از آغاز ساخت پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین زنجیره تولید گریدهای مختلف پی.وی.سی جهان، از روز گذشته اولین تولید محصولات در این واحد پتروشیمیایی آغاز شد.

مجتمع پتروشیمی اروند با هدف تولید یک میلیون و 507 هزار تن کلر آلکالی و پی.وی.سی در سال از واحدهای کلرآلکالی(CA)، وینیل کلراید سوسپانسیون (S-PVC)، پلی وینیل کلراید امولسیون (E-PVC)، وینیل کلراید (VCM) و اتیلن دی کلراید (EDC) ساخته شده است.

از سوی دیگر در شرایط فعلی پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره تولید PVC در جهان بوده که در صورت تولید سالانه 240 هزار تن PVC حدود 25 تا 30 بازار جهانی این محصول شیمیایی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

پیشتر قرارداد مهندسی و خرید (E.P) به کنسرسیوم شرکت اوده آلمان و سازه ایران واگذار شده بود و در شرایط فعلی نصب تمامی تجهیزات داخلی و خارجی این واحد پتروشیمی توسط پیمانکاران داخلی نصب شده است. خوراک پتروشیمی اروند سالانه 252 تن اتیلن، یکهزار و 300 تن نمک و 50 تن اسید کلرید ریک است.

پتروشیمی اروند با هدف تولید یک میلیون و 500 هزار تن کلر آلکالی و پی.وی.سی در سال شامل واحدهای کلرآلکالی(CA )، پلی وینیل کلراید سوسپانسیون (S-PVC )، پلی وینیل کلراید امولسیون (E-PVC )، وینیل کلراید (VCM ) و اتیلن دی کلراید (EDC ) ساخته شده است.

قرارداد مهندسی و خرید (E.P ) به کنسرسیوم شرکت اوده آلمان و سازه ایران واگذار و هم اکنون تمام تجهیزات داخلی و خارجی واحدها وارد و از سوی پیمانکاران ایرانی نصب شده است.

رضا حمزه لو روز گذشته با اشاره به آغاز تولید محصولات در مجتمع پتروشیمی اروند، از کشورهای آفریقایی به عنوان یکی از بازارهای هدف صادرات محصولات این واحد پتروشیمیایی یاد کرد و گفت: پیش بینی می شود با راه اندازی کامل مجتمع پتروشیمی اروند صادرات محصول پی.وی.سی به بازارهای بین المللی به ویژه شمال آفریقا افزایش یابد.



مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با اعلام اینکه سومین محموله سودکاستیک این واحد پتروشیمی به یکی از کشورهای شمال آفریقا صادر شده است، تصریح کرد: مذاکرات با شرکتهای خارجی برای انعقاد قراردادهایی به منظور صادرات محصولات پتروشیمی اروند در سال 2011 میلادی آغاز شده است.



به گزارش مهر، از ابتدای راه اندازی این واحد پتروشیمی تاکنون 15 هزار تن محصولات تولیدی آن به ترتیب به هندوستان و ایتالیا صادر شده است.