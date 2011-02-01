اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهنام خسروشاهی و امید کلاهدوز در ترکیب نهایی تیم ملی اعزامی به سی و یکمین دوره مسابقات بزرگسالان قهرمانی آسیا و هجدهمین دوره رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا در دو بخش بزگسالان و جوانان قرار گرفتند.

بهنام خسروشاهی که در رقابتهای جهانی کلمبیا و چین حضور داشت و امید اول تیم ملی ایران در کسب جواز حضور در المپیک 2010 لندن است در بخش بزرگسالان و امیر کلاهدوز در بخش جوانان از سوی فدراسیون دوچرخه سواری، پس از برگزاری اردوهای متعدد و بررسی عملکرد دوچرخه سواران انتخاب شدند.

رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در مواد پیست و جاده در روزهای بیستم تا سی ام بهمن ماه جاری با حضور رکابزنان سراسر آسیا در دو بخش بانوان و آقایان در کشور تایلند برگزار می شود.

بر این اساس در بخش آقایان و در رده سنی بزرگسالان:

در مواد استقامت: بهنام خسروشاهی، مهدی سهرابی، حسین عسگری، امیر زرگری، علیرضا حقی، آروین معظمی گودرزی، علی ترابی و حامد جنت حضور دارند.

در مواد سرعت: محمود و محمد پراش و احمد اصغر پور رکاب خواهند زد.

در بخش آقایان و در رده سنی جوانان:

در مواد استقامت: پیام سعدی پور، عارف بی گناه، امید کلاهدوز، شهاب جدید اسلامی، سجاد جعفر نصب و علیرضا قهرمانی راد مبارزه خواهند کرد.

در مواد سرعت: ابوالفضل زارع زاده، ادریس کاظمی و محمد دانشور خرم رکاب می زنند.

عنوان قهرمان رقابتهای شطرنج مردان کارکنان دولت آذربایجانشرقی به پتروشیمی تبریز رسید

رقابتهای شطرنج قهرمانی مردان نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی با قهرمانی تیم پتروشیمی تبریز پایان یافت.

در پایان این رقابتها که در خانه شطرنج تبریز با حضور 12 تیم بصورت تیمی برگزار شد تیم پتروشیمی تبریز با 15.5 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد.

پس از پتروشیمی تبریز، تیم امور مالیاتی با 13.5 امتیاز به مقام نایب قهرمانی قناعت کرد و جهاد کشاورزی با 12 امتیاز به مقام سومی تیم دست یافت.

نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی ، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجانشرقی به مناسبت دهه مبارکه فجر از 9 بهمن ماه با حضور 70 تیم ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است.

این رقابتها در پنج رشته ورزشی آقایان و پنج رشته ورزشی بانوان در تبریز به مدت هفت روز برگزار می شود.

تا پایان سومین روز رقابتهای نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی ، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی رشته های تنیس روی میز، طناب کشی و شطرنج در رده آقایان و در رشته آمادگی جسمانی در رده بانوان به پایان رسیده است.

تربیت بدنی قهرمان طناب کشی بانوان کارکنان دولت آذربایجان شرقی شد

عنوان قهرمانی رقابتهای طناب کشی قهرمانی بانوان نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی به تیم تربیت بدنی آذربایجان شرقی رسید.

در پایان این رقابتها که در مجموعه ورزشی بانوان کوثر تبریز با حضور شش تیم بصورت تیمی برگزار شد تیم تربیت بدنی قهرمان شد و تیمهای علوم پزشکی و امور اقتصادی و دارای به ترتیب دوم و سوم شدند.

نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی ، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی به مناسبت دهه مبارکه فجر از 9 بهمن ماه با حضور 70 تیم ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است.

این رقابتها در پنج رشته ورزشی آقایان و پنج رشته ورزشی بانوان در تبریز به مدت هفت روز برگزار می شود.

تا پایان سومین روز رقابتهای نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی ، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی رشته های تنیس روی میز، طناب کشی و شطرنج در رده آقایان و در رشته آمادگی جسمانی در رده بانوان به پایان رسیده است.

علوم پزشکی تبریز قهرمان رقابتهای تنیس روی میز بانوان کارکنان دولت آذربایجان شرقی شد

عنوان قهرمانی رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی بانوان نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی ، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی به تیم علوم پزشکی تبریز رسید.

در پایان این رقابتها که در مجموعه ورزشی بانوان کوثر تبریز با حضور شش تیم بصورت تیمی برگزار شد تیم علوم پزشکی تبریز با بیشترین امتیاز قهرمان شد و تیمهای پتروشیمی تبریز و برق منطقه ای به ترتیب دوم و سوم شدند.

نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجانشرقی به مناسبت دهه مبارکه فجر از 9 بهمن ماه با حضور 70 تیم ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است.

این رقابتها توسط هیات ورزشهای همگانی در پنج رشته ورزشی آقایان و پنج رشته ورزشی بانوان در تبریز به مدت هفت روز برگزار می شود.

تا پایان سومین روز رقابتهای نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی ، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی رشته های تنیس روی میز ، طناب کشی و شطرنج در رده آقایان و در رشته های آمادگی جسمانی ، طناب کشی در رده بانوان به پایان رسیده است.

هیئت تنیس روی میز آذربایجان شرقی بر نماینده قم غلبه کرد

هفته اول دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ دسته اول پینگ‌پنگ بزرگسالان ایران با انجام یک دیدار در تبریز ادامه یافت و هیئت تنیس روی میز آذربایجان شرقی در اولین دیدار خود در دور برگشت در خانه هیئت تنیس روی میز قم را با اقتدار از پیش روی برداشت.

شاگردان مهران مهدی زاده در سالن تنیس روی میز سالن میرداماد تبریز پنج بر یک برابر هیئت تنیس روی میز قم به برتری دست یافتند تا تیم بدون شکست لقب گرفته و دور برگشت را با اقتدار آغاز کنند.

در این دیدار عیسی طهماسبی ، سینا کیهان ، صادق خیاط صبحی و تیم دوبل هیئت تنیس روی میز آذربایجان شرقی عیسی طهماسبی و مهدی رئوف برابر رقبای خود به برتری رسیدند.

تیم هیئت تنیس روی میز آذربایجان شرقی در ادامه رقابتها در دور برگشت در باز بعدی خود و دیدار پایانی در قزوین به مصاف مانوش قزوین خواهد رفت و این دیدار 20 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

مرحله مقدماتی لیگ دسته اول پینگ‌پنگ بزرگسالان ایران در دو گروه سه و چهار تیمی برگزار می شود که در گروه یک هیات تیم های آذربایجان شرقی، مانوش قزوین و هیات قم قرار دارند و در گروه دو نیز تیم های نفت آبادان، نفت و گاز گچساران، نفت امیدیه و هیات هرمزگان حضور دارند.

مرحله مقدماتی این مسابقات تا 21 بهمن ماه به طول خواهند انجامید و مرحله نیمه نهایی دور رفت این رقابت ها 28 بهمن و دور برگشت آن پنج اسفند برگزار می شود.

21 مدال به شیرجه روهای آذربایجان شرقی اختصاص یافت

با پایان چهارمین روز مسابقات قهرمانی شیرجه رده‌های سنی و عموم ایران از 22 مدال توزیع شده 21 مدال به شیرجه روهای آذربایجانشرقی اختصاص یافته است.

چهارمین روز مسابقات قهرمانی شیرجه رده‌های سنی و عموم ایران برگزار شد تا همچنان تیم شیرجه آذربایجان شرقی با اقتدار به پیشتازی خود در رقابتها با کسب پنج مدال طلا و یک برنز ادامه دهد.

این رقابت‌ها در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است .

در سکوی پنج، هفت و 10 متر در رده سنی زیر 18 سال علی شکول طلا گرفت و فرهاد افسری مدال برنز را از آن خود کرد، در رده سنی زیر 15 سال سکوی پنج، هفت و 10 متر مهرداد مرادی طلا گرفت.

در ادامه رقابتها در رشته هماهنگ تخته سه متر و سکوی های پنج ، هفت و 10 متر در رده سنی جوانان فرهاد افسری و علی شکول طلا گرفتند و در رقابتهای اوپن مجتبی ولی پور به مدال طلا رسید و در این بخش شهباز شهنازی و قائم میرابین از تهران دوم و سوم شدند.

آموزش و پرورش ناحیه 3 قهرمان رقابتهای والیبال بانوان کارکنان دولت شد

رقابتهای والیبال قهرمانی بانوان نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی ، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجانشرقی با قهرمانی تیم آموزش و پرورش ناحیه سه پایان یافت.

در پایان این رقابتها که در مجموعه ورزشی بانوان کوثر تبریز با حضور شش تیم بصورت دوره ای برگزار شد تیم آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز با بیشترین امتیاز قهرمان شد و تیمهای اموزش و پرورش ناحیه پنج تبریز و برق منطقه ای به ترتیب دوم و سوم شدند.

نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی ، ورزشی انتخابی کارکنان دولت آذربایجان شرقی به مناسبت دهه مبارکه فجر از 9 بهمن ماه با حضور 70 تیم ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است.

این رقابتها توسط هیات ورزشهای همگانی در پنج رشته ورزشی آقایان و پنج رشته ورزشی بانوان در تبریز به مدت هفت روز برگزار می شود .

هیئت ورزشی نابینایان و کم بینایان شهرستان اهر راه اندازی شد

رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان آذربایجان شرقی گفت: همزمان با اغاز ایام دهه فجر هیئت ورزش نابینایان و کم بینایان شهرستان اهر راه اندازی شد.

خسرو سلیمی نیا افزود: پیش از این هیئت ورزش نابینایان و کم بینایان شهرستان میانه راه اندازی و اغاز به کار کرده بود و به دنبال شهرستان میانه و اهر پیشقدم خدمت به ورزش نابینایان و کم بینایان هیاتهای مرند، مراغه، سراب نیز راه اندازی خواهد شد.

وی در ادامه خواستار حمایت روسا ادارات تربیت بدنی شهرستانها از ورزش نابینایان و کم بینایان شد و گفت: در حال حاضر ورزش نابینایان و کم بینایان استان در تبریز در هشت رشته ورزشی آقایان و چهار رشته بانوان فعال بوده و برای توسعه این رشته نیاز به حمایت و مساعدت مسئولان شهرستانها و ادارات تربیت بدنی داریم تا بتوانیم در همه شهرستانها 12 رشته ورزشی را فعال کنیم.

رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان اظهار داشت: هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان نیز در بخش فنی و تجهیزات لازم با مساعدت اداره کل تربیت بدنی را در اختیار این پنج شهرستان قرار خواهد داد .

خسرو سلیمی نیا آمادگی هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان را برای تاسیس هیئت در سایر شهرستانها را اعلام کرد.