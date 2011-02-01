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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

داوری اردکانی در بستر بیماری/ آخرین وضعیت جسمی رئیس فرهنگستان علوم

داوری اردکانی در بستر بیماری/ آخرین وضعیت جسمی رئیس فرهنگستان علوم

دکتر رضا داوری اردکانی استاد فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران پس از انجام یک عمل جراحی هم اکنون در بستر بیماری قرار دارد و در نشست‌هایی که از پیش مقرر بود شرکت کند حضور پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا داوری اردکانی اکنون در سن 77 سالگی قرار دارد و استاد بازنشسته دانشگاه تهران است. داوری اردکانی دو عنوان "استاد نمونه" و "استاد ممتاز" را نیز در کارنامه خود دارد.

داوری اردکانی به تازگی تحت عمل جراحی قرا گرفته است البته هم اکنون از بیمارستان مرخص شده و در منزل به سر می‌برد.

سید علی پزشکی - مدیر روابط عمومی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جسمی دکتر داوری اردکانی گفت: "وضعیت جسمانی دکتر داوری اردکانی خوب است و از بیمارستان هم مرخص شده‌اند، فقط یک مقدار دیگر باید بگذرد تا دوره نقاهت به سر بیاید."

به گزارش مهر، کسالت دکتر داوری اردکانی موجب تغییر در برنامه‌های وی شده است به طوری که حضور دکتر داوری در نشستی که قرار بود با عنوان "بنیادهای نظری توسعه علمی ایران" در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شود لغو شد.

شهریار مزیدآبادی - مدیر روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در این باره گفت: "مراسم سخنرانی استاد دکتر رضا داوری اردکانی که بنا بود 12 بهمن ماه در محل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی انجام شود به دلیل کسالت استاد به زمان دیگری موکول شد."

سید علی پزشکی - مدیر روابط عمومی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در حالی که زمان دقیقی برای آمادگی دکتر رضا داوری اردکانی برای سخنرانی در نشست "بنیادهای نظری توسعه علمی ایران" اعلام نکرد اما خاطرنشان کرد: "نشست دکتر داوری اردکانی در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی حدود 2 هفته یا یک ماه به تعویق می‌افتد."

عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تا کنون، کسب عنوان استاد نمونه کشوری در سال‌های 75 و 76، استاد ممتازی دانشگاه تهران، چهره ماندگار برگزیده سال 81، کسب نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری در سال 84 و کسب عنوان فارابی‌شناس برجسته ایران و دریافت تندیس ویژه فارابی در نخستین جشنواره بین‌المللی فارابی در سال 86 از جمله افتخارات استاد داوری اردکانی است.
 
ریاست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به مدت 12 سال یعنی از سال 77 تا کنون، عضویت در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سرپرستی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، عضویت در هیئت امناء فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران، عضویت در هیئت امناء دانشگاه تهران، عضویت در شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی، عضویت در هیئت امناء بنیاد ایران‌شناسی، ریاست هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، عضویت در شورای فرهنگ عمومی و ... از سوابق مدیریتی داوری اردکانی است که هم اکنون نیز پس از سال‌ها در برخی از این مسئولیت‌ها قرار دارد.
کد مطلب 1244012

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