احتمال تعطیلی دانشگاه آزاد واحد آکسفورد

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ادامه فعالیت دانشگاه آزاد واحد آکسفورد در صورت تصویب قطع کامل رابطه با انگلیس گفت: این واحد دانشگاه آزاد در انگلیس هم میتواند تعطیل شود و هم میتواند با تمهیداتی باز بماند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: اگر واحد آکسفورد دانشگاه آزاد صرفا با منابع داخلی تأسیس شده است، در صورتی که بنا بر قطع کامل رابطه با انگلیس باشد طبیعی است که باید این واحد دانشگاهی بسته شود و تردیدی در تعطیلی آن نیست.
جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: هر موسسه خصوصی میتواند در انگلیس برود و فعالیت داشته باشد اما چون دانشگاه آزاد اسلامی یک موسسه شبه خصوصی است فکر میکنم در صورت قطع کامل رابطه با انگلیس، ادامه فعالیت واحد آکسفورد دانشگاه آزاد دارای اشکال حقوقی باشد. لذا این دانشگاه هم باید برای خودش تصمیمگیری کند.
وی در عین حال گفت: البته باید نقش دانشگاه آزاد واحد آکسفورد را در توسعه دانش جهان اسلام ارزیابی و بررسی کرد که این واحد دانشگاهی در صدور دانش جهان اسلام چقدر نقش دارد.
به گزارش مهر، در صفحه نخست پایگاه اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفورد آمده است: "پس از تاسیس واحدهای دانشگاهی لبنان و امارات و نیاز سنجیهای لازم و مطالعات مربوطه، دانشگاه آزاد اسلامی تصمیم به تاسیس واحد دانشگاهی در اروپا با هدف پیشبرد اصل توسعه جهانی و افزایش کیفی آموزش گرفت. با عنایت به اهمیت فراگیری زبان انگلیسی برای تعاملات علمی بینالمللی و با توجه به رتبهبندی بینالمللی دانشگاههای دنیا، تصمیم به تاسیس این واحد دانشگاهی در شهر تاریخی و دانشگاهی آکسفورد در سال ١۳۸۳ (٢٠٠٤ میلادی) اتخاذ گردید.
موقعیت جغرافیایی این واحد در منطقهای زیبا و سرسبز در کنار شهر آکسفورد میباشد به طوری که رفت و آمد به مرکز شهر و مسافرت به شهرهای اطراف از جمله لندن از طریق بزرگراهها و وسایل نقلیه عمومی بسیار سهل و راحت است. مساحت زمین دانشگاه حدود ٤ هکتار است و دارای ساختمانهای تاریخی است که نشانه این شهر میباشد.
دانشجویان میتوانند از زمین ورزش و امکانات رفاهی و تفریحی دانشگاه از جمله زمین تنیس آن استفاده نموده و نیز از تسهیلات باشگاه قایقرانی که در فاصله کمی قرار دارد بهره جویند و بر روی رودخانه مشهور تیمز قایق سواری کنند. ساختمانهای دانشگاه علاوه بر دارا بودن فضا برای کلاسهای درسی و امور اداری، فضای مناسبی را نیز برای ارایه خدمات زبانآموزی (آزمایشگاه زبان)، کتابخانه و سالن غذاخوری فراهم مینمایند."
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