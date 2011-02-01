خبرنگاران آلبوم دو سال حضور در عرصه فرهنگ را ورق می زنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دریچه دوربین، حضور دو ساله خبرنگاران در روزهایی خاطره انگیز و پر تلاش که به تحقق استان البرز انجامید را ثبت کرد تا امروز این خاطرات در قالب لوحی فشرده به اصحاب فرهیخته رسانه اهدا شود.

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز با بیان اینکه این لوح فشرده هم زمان با ایام الله دهه فجر میان اصحاب رسانه توزیع خواهد شد گفت: بر آن شدیم خاطرات دو سال هم گام شدن با اصحاب رسانه را با جمع آوری عکس های تهیه شده از اردوها و برنامه های مرتبط با حوزه رسانه را در قالب یک نرم افزار ثبت و به عنوان یادگاری ماندگار به خبرنگاران تقدیم نماییم.

مهدی عسگری اضافه کرد:عکس های اردوی تفریحی زیارتی امامزاده ابراهیم (سپهسالار)،باغ لاله های گچسر، کنفرانس مطبوعاتی آسارا، دهکده چهارباغ و نمایشگاه بین المللی مطبوعات از جمله رویدادهایی هستند که در این لوح فشرده گرد آوری شده اند.

بن خرید کتاب همراه با لوح فشرده "با خبرنگاران" توزیع می گردد

عسگری در ادامه از توزیع بن خرید کتاب ویژه خبرنگاران همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: این بن ها همراه با لوح فشرده "باخبرنگاران"اعضاء بانک اطلاعاتی خبرنگاران کرج اهدا خواهد شد.

شایان ذکر است سرپرستان نشریات و خبرگزاری ها می توانند با مراجعه به معاونت فرهنگی مطبوعاتی این اداره کل، طبق آمار موجود در بانک اطلاعاتی خبرنگاران برای دریافت لوح فشرده و بن کارت ها در طول ایام مبارک دهه فجر اقدام نمایند.