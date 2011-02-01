تغییراتی در وزارت خارجه خواهیم داشت/ خطوط اصلی سیاست‌ خارجی ثابت است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی خود با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید وزیر امور خارجه در سخنان خود در مراسم کسب رای اعتماد از مجلس دیپلماسی تحول‌گرا را به عنوان شعار مطرح کرد، این دیپلماسی چه تغییری به نسبت عملکرد دولت‌های نهم و دهم خواهد داشت، تصریح کرد: آنچه که آقای صالحی در رابطه با سیاست‌های کلی در مجلس اعلام کرد بحث دیپلماسی تحول‌گرا و روابط خارجی عادلانه بود و این موضوع چارچوبی است که همواره در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی ادامه داد: از این پس تمرکز بیشتری بر روی این محورها صورت می‌گیرد. با توجه به تحولات سریع منطقه و نظام بین‌الملل دستگاه دیپلماسی باید خود را با شرایط تطبیق دهد و دائماً تحولات را بررسی کرده و اقدامات لازم را صورت دهد تا اهداف کلان سیاست خارجی محقق گردد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: به لحاظ جهت‌گیری کلی در سیاست خارجی خطوط سابق اصلی، تعیین شده و کلی که توسط مقامات ارشد و رهبر معظم انقلاب طراحی شده در دستور کار است.

خبرنگار مهر در رابطه با تغییرات ساختار و معاونین وزارت خارجه بعد از شروع به کار وزیر جدید خارجه سئوال کرد که مهمانپرست در این باره بیان داشت: ساختار وزارت خارجه ظرف سالهای گذشته در مقاطع مختلف همواره ارزیابی شده و با توجه به شرایط برای اینکه اهداف سیاست خارجی بهتر محقق شود، تغییراتی صورت گرفته که طبیعی است و در دستگاه‌های سیاست خارجی همه کشورهای جهان امری مرسوم است.

وی با بیان اینکه موضوع تغییر ساختار همچون دیگر کشورها در وزارت خارجه ایران نیز امری طبیعی است، عنوان کرد:‌ احتمالاً با توجه به سرعت تحولات بین‌المللی تغییراتی در ساختار وزارت خارجه خواهیم داشت.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی اعلام کرد از مقامات ایران برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت به عمل آمده است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در خصوص قرار داشتن نام صالحی در فهرست تحریم اتحادیه اروپا تاکید کرد که این امر مانعی در تحرکات وزیر امور خارجه ایران نخواهد بود.