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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد: آخرین مهلت دانشگاهها برای معرفی متقاضیان هیئت علمی به وزارت علوم

در گفتگو با مهر اعلام شد: آخرین مهلت دانشگاهها برای معرفی متقاضیان هیئت علمی به وزارت علوم

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم آخرین مهلت دانشگاهها برای معرفی متقاضیان هیئت علمی به وزارت علوم را 15 بهمن ماه اعلام کرد و گفت: دانشگاهها باید تا این تاریخ 2 برابر ظرفیت متقاضیان را برای پذیرش نهایی به وزارت علوم معرفی کنند.

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دانشگاهها فرصت دارند تا 15 بهمن ماه نسبت به انتخاب افراد به میزان 2 برابر ظرفیت از میان چندبرابر ظرفیتی که دبیرخانه جذب هیئت علمی در وزارت علوم به آنها معرفی کرده بود، منتخبین خود را به این دبیرخانه معرفی کنند.

وی اظهار داشت: البته حتمال دارد به دانشگاههای پرمتقاضی فرصت دیگری نیز داده شود.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرفیت نهایی پذیرش هیئت علمی را 11 هزار نفر اعلام کرد و گفت: حدود 2 هزار و 500 نفر از افرادی که برای هیئت علمی متقاضی بودند و در فراخوان شرکت کردند دارای مدرک دکتری بودند.

وی همچنین افزود: افرادی که دارای مدرک دکتری هستند و موفق نشده اند نسبت به ارسال مدارک و شرکت در فراخوان اقدام کنند می توانند در فراخوان بعدی که تا پایان بهمن ماه منتشر می شود شرکت کنند.

کد مطلب 1244020

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