در گفتگو با مهر اعلام شد: آخرین مهلت دانشگاهها برای معرفی متقاضیان هیئت علمی به وزارت علوم

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دانشگاهها فرصت دارند تا 15 بهمن ماه نسبت به انتخاب افراد به میزان 2 برابر ظرفیت از میان چندبرابر ظرفیتی که دبیرخانه جذب هیئت علمی در وزارت علوم به آنها معرفی کرده بود، منتخبین خود را به این دبیرخانه معرفی کنند.

وی اظهار داشت: البته حتمال دارد به دانشگاههای پرمتقاضی فرصت دیگری نیز داده شود.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرفیت نهایی پذیرش هیئت علمی را 11 هزار نفر اعلام کرد و گفت: حدود 2 هزار و 500 نفر از افرادی که برای هیئت علمی متقاضی بودند و در فراخوان شرکت کردند دارای مدرک دکتری بودند.

وی همچنین افزود: افرادی که دارای مدرک دکتری هستند و موفق نشده اند نسبت به ارسال مدارک و شرکت در فراخوان اقدام کنند می توانند در فراخوان بعدی که تا پایان بهمن ماه منتشر می شود شرکت کنند.