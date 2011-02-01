به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه، 10 بهمن،علی معلم دامغانی، رییس فرهنگستان هنر، عبدالرحیم فیروززاده، مدیر کل امور بین‌الملل، جمشید یاری شیرمرد مدیر کل روابط عمومی، مسعود ناصری سرپرست موسسه صبا و علیرضا اسماعیلی رییس موسسه متن از فرهنگستان هنر به همراه حسین طباطبایی رئیس اداره کشورهای مشترک المنافع سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با هیئت فرهنگی کشور ارمنستان دیدار کردند.

لئون آنانیان ، روزنامه نگار، نویسنده و رئیس کانون نویسندگان ارمنستان، هویک هوانسیان شاعر، ‌نویسنده و مدیر موزه هنرهای فولکلور ارمنستان، آویک ایساهاکیان رئیس انستیتو ادبیات آکادمی ملی علوم ارمنستان، هوانس آیوازیان نویسنده و رئیس انتشارات دایره المعارف ارمنستان، واهان یغیازاریان معاون مرکز همکاری‌های فرهنگی ارمنستان با کشورهای خارجی (آئوکس)، آرتاک وارتانیان مسئول مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری ارمنستان و هویک وارتومیان نویسنده صاحب سبک ارمنی از جمله کسانی بودند که هیئت فرهنگی ارمنستان را در این سفر همراهی کردند.

در ابتدای این جلسه عبدالرحیم فیروز زاده مدیر کل امور بین الملل فرهنگستان هنر به معرفی این مؤسسه به عنوان بالاترین سازمان فرا وزارتخانه‌ای پرداخت: فرهنگستان هنر بر اساس وظایف خود، نقش حفظ، توسعه و گسترش هنر ایران اسلامی را دارد و در نخستین وظیفه خود در بحث شناخت هنر ایران، با ملت ارمنستان بسیار نزدیک است.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص این کشور گفت: ارمنستانی‌ها ملت هنرپرور و هنردوستی هستند. نقش تاریخی این کشور در بخش جنوبی آن به عنوان پایگاه جهانی، بسیار حائز اهمیت است. نقش جهانی ارمنی‌هایی که خارج از مرزهای ارمنستان زندگی می‌کنند نیز بسیار با اهمیت است. آنان نه تنها پیام آور صلح و دوستی برای ملت خود؛ بلکه حامل همین پیام برای کل جهان هستند.

علی معلم دامغانی، رییس فرهنگستان هنر ضمن خوشامد گویی به حاضران به هم‌نژادی ایرانیان و ارامنه اشاره کرد: در حقیقت آریا‌من‌ها یا ارمنی‌ها و ایرانی‌ها از یک نژاد هستند. این موضوعی است که مورخان بزرگ ارامنی و ایرانی، در کتب مختلف به آن پرداخته‌اند. این دو کشور، در طول تاریخ بر حسب گرایش‌های مذهبی، اختلافاتی میانشان بوجود آمده ولی هیچوقت به خاطر اشتراکات نژادی، از یکدیگر جدا نشده‌اند. به همین دلیل ارامنه در ایران هرگز قوم غریبه‌ای نبوده‌اند و مسلماً هیچوقت غریبه تلقی نمی‌شوند. هم خونی ما، ضامن ارادت طرفین نسبت به یکدیگر بوده و بقاء و دوام خواهد داشت.

وی با نقد این مطلب که نسبت به شناسایی اشتراکات قومی، نژادی و فرهنگی تا به حال کوشش‌های کمی صورت گرفته است، افزود: تحقیق و تفحص نسبت به این اشتراکات، از وظایف اصلی و اساسی ما برای آیندگان است. شناسایی و معرفی اساطیر و اشتراکات عقیده و فرهنگ، یکی از مسایل روز دو کشور است.

رییس فرهنگستان هنر افزود: ارامنه به کلیسا و مسیحیت اعتقاد دارند. این امر برای ما نیز دارای اهمیت و احترام است چراکه در آن، یک تشخص آریایی حس می‌شود. ارامنه کشور ما به هر شغلی که اشتغال دارند ، نمونه‌ درستکاری عزت و عظمت قوم آریایی هستند. به همین دلیل ما آنها را دوست داریم و به‌آ‌نها افتخار می‌کنیم.

علی معلم با اشاره به اندیشمندان ارمنی چون آچاریان که کتابی درباره اشتراکات زبانی ایران و ارمنستان نگاشته و دانشنامه‌هایی که از فرهنگ ارمنی به فارسی ترجمه شده است، عنوان کرد: با تأمل و تدبر در مسایل زبانی، بازهم این نزدیکی میان ما بیشتر حس می‌شود. این اشتراکات زبانی که در زبان ‌اوستایی و پهلوی وجود داشته به ما کمک می‌کند تا به راحتی زبان یکدیگر را بیاموزیم.

معلم در پایان سخنانش به چهره‌های شاخص هنرمندان ارمنی در ایران که جزئی از مشترکات دو کشور محسوب می‌شوند، اشاره کرد.

لئون آنانیان، روزنامه نگار، نویسنده و از شخصیت‌های موثر فرهنگی کشور ارمنستان گفت: به دلیل اهمیتی که برای ایران قائل هستیم، با هیئتی متشکل از چهره‌های برجسته فرهنگی به تهران آمده‌ایم، چراکه مراودات اقتصادی به تنهایی مورد نظر ما نیست و ما به همکاری‌های فرهنگی دو کشور می‌اندیشیم.

وی افزود: در تمامی دنیا جنگ است اما ما روشنفکران به چگونگی جنگ و مبازه اصلی در زمینه معنویت، هویت فرهنگی و هنری خود می‌اندیشیم چرا که کشورهای بزرگ سعی دارند تا کشورهای کوچک را به زیر سلطه خود برده و هویت و فرهنگ آنها را از بین ببرند و یکپارچگی افکار غربی را بر آنان حاکم کنند.

لئون آنانیان افزود: 20 سال پیش که ارمنستان استقلال یافت فکر می‌کرد، استقلال و آزادی به معنای بازگشایی تمامی درهای کشور برای ورود همه آراء، افکار و ... است اما حالا فکر می‌کنیم ما دچار اشتباهی بزرگ شده‌ایم و محدویت‌های ایران، در زمینه آداب و رسوم و سنت‌های ملی و مذهبی، کاری بسیار شایسته بود چون ایران توانست با تحمیل‌ ارزش‌های غربی مبارزه و ارزش‌های خود را حفظ و حراست کند.

وی تبادل نظر و تجربه میان دو کشور را ضامن وحدت و همفکری برشمرد و توجه و احترام ایرانیان را نسبت به کلیساها و ارامنه بسیار ارزشمند دانست.

هوانس آیوازیان، رییس انتشارات دایره‌المعارف ارمنستان ضمن توضیحاتی در خصوص فعالیت این مرکز دایره‌المعارف گفت: این مرکز در مسائل گوناگون به چاپ دایره المعارف مبادرت دارد. در دایره‌المعارف ارمنستان به صورت دقیق به کشور ایران درزمینه‌های مختلف از جمله فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و آثار باستانی پرداخته شده است. در دایره المعارفی که برای کودکان تهیه شده، تمام ویژگی‌های ایران توضیح داده شده است، با این وجود هنگامی که وارد موزه ملی ایران شدم، تمام اشیاء با قدمت چند هزار ساله با من صحبت می‌کردند، بعد از دیدن این آثار متوجه شدم باید بهتر و دقیق‌تر در دایره‌المعارف خود به‌ آن بپردازیم.

هویک هوانسیان، مدیر موزه هنرهای فولکلور و شاعر صاحب سبک ارمنی گفت: بنا به گفته رولان بارت، یکی از متفکران مغرب زمین، آنچه غرب در سه هزار سال آینده خود می‌بیند، شرق سه هزار سال پیش به آن پرداخته است. امیدوارم تمامی محققان، فیلسوفان و اندیشمندان ما در کنار یکدیگر به سمت چشمه‌های ناب مشرق زمین بشتابند.

هویک وارتومیان، نویسنده شهیر ارمنی از دیگر سخنرانان این جلسه گفت: خدا را شکر می‌کنم که در کشور اسطوره‌ای و دارای فرهنگ و تمدن غنی ایران هستم. این واقعیتی انکار ناپذیر است که ما چون شاخه درختی بزرگ هستیم که دارای ریشه مشترک است. بهترین نشانه آن هم20 سال پیش که کشور ما دچار مشکلات اقتصادی شد و در محاصره اقتصادی قرار گرفت، ظاهر شد. در آن زمان ایران تنها کشوری بود که از ارمنستان حمایت کرد و هیچگاه عوامل بیگانه نتوانست این دوستی و مودت را از بین ببرد.

آرتاک وارتانیان، مسئول مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری ارمنستان علاقه‌مندی خود را نسبت به ایران و زبان ایرانی ابراز داشت و به کتاب‌ها و داستان‌های کوتاهی که به زبان ایرانی نگاشته اشاره کرد.

در پایان جلسه فرهنگستان هنر برای همکاری‌های بیشتر در زمینه فرهنگی و هنری، پیشنهاد داد تا تفاهم‌نامه همکاری مشترک با یکی از نهادهای مرتبط در کشور ارمنستان به امضاء برسد. در این زمینه قرار شد تا پیش‌نویس این تفاهم نامه از سوی فرهنگستان هنر به زودی آماده و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات با نهادی مشابه با فرهنگستان هنر چون آکادمی هنر ارمنستان منعقد شود.

