تظاهرات جهانی مصری ها/ ناآرامی در فرودگاه قاهره و همبستگی ارتش با مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، همزمان با تظاهرات شهروندان مصری در داخل کشور اتباع مصری در کشورهای خارجی نیز تظاهرات ضد دولتی برپا می کنند.

شب گذشته هزاران تن از اتباع مصری در کشورهای اردن، اتریش، انگلیس، آمریکا، فرانسه، نروژ، ایتالیا، ترکیه و اسپانیا با تحصن در مقابل سفارت مصر سقوط حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک را خواستار شدند.

معترضین با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود "ما به دنبال تغییر اشخاص نیستیم بلکه خواهان تغییر نظام هستیم" و "حسنی مبارک برو" اعتراض خود را به تشکیل دولت جدید مصر نشان دادند. شعار "مبارک بازیچه آمریکا است" و "مبارک و سلیمان مزدوران آمریکا را نمی خواهیم" از جمله شعارهای مهم معترضین بود.

این در حالی است که شهروندان مصر قرار است امروز تظاهرات سرنوشت ساز میلیونی برپا کنند و در حال حاضر هزاران شهروند مصری علیرغم بسته شدن ورودی های قاهره در حال حرکت به سمت میدان التحریر این شهر هستند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز با پخش بیانیه سخنگوی ارتش مصر خطاب به مردم اعلام کرد که در تظاهرات معترضین به زور و خشونت متوسل نخواهد شد.

در این بیانیه آمده است: ارتش خواسته های ملت مصر را قانونی می داند و آزادی بیان به طور مسالمت آمیز را حق همه مردم می داند.

در همین حال پایگاه اینترنتی الجزیره در گزارشی اعلام کرد که فرودگاه بین المللی قاهره روز گذشته شاهد ناآرامی از سوی مسافران بود.

در پی قیام مردمی مصر طی یک هفته گذشته بسیاری از پروازهای خارجی فرودگاه قاهره به حال تعلیق درآمده است و این در حالی است که بسیاری از اتباع خارجی قصد دارند مصر را ترک کنند.

کارمندان فرودگاه قاهره به دلیل تظاهرات های خیابانی و مسدود شدن راه ها و اعلام حکومت نظامی نمی توانند خود را به فرودگاه برسانند و این امر یکی از دلایل توقف فعالیت فرودگاه قاهره به شمار می رود.

این امر باعث شده است که بسیاری از کشورها از جمله عراق و آمریکا برای خروج اتباع خود از مصر به قاهره هواپیما ارسال کنند تا جایی که حتی کشور عراق از هواپیمای اختصاصی نخست وزیر خود برای خروج اتباع خود استفاده کرده است.