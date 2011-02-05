دکتر حسن فتحی درمورد کتابهای آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: جلد اول کتاب "تاریخ فلسفه راتلج" از آغاز تا افلاطون است که این اثر را ترجمه کرده‏ام و دکتر مصطفی شهرآئینی هم ویراستاری کرده که قرار است انتشارات حکمت آن را چاپ کند. جلد چهارم این کتاب را هم دکتر شهرآئینی ترجمه کرده و من ویراستاری کرده‏ام. این کتاب یک تاریخ جامع یونان از آغاز تا به امروز است که هر فصلی از آن را متخصص مربوط به آن فصل نوشته و هر جلد یک ویراستار یا ناظر دارد و کل دوره هم یک ویراستار و ناظر اصلی دارد. کتابی تخصصی‌تر از تاریخ فلسفه کاپلستون است که به بازار می‎آید.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز از زیرچاپ قرارگرفتن کتاب دیگرش با نام "ارسطو" نوشته آلفرد ادوارد تیلر خبرداد و گفت: مؤلف این اثرهمان افلاطون شناس معروف است و تفاوت اصلی این تک‌نگاری درباره ارسطو با بقیه نوشته‏هایی که مربوط به ارسطو است این است که ارسطو در بستر افلاطونیِ اندیشه است که در این کتاب معرفی می‎شود و بیشتر بر تأثرهای افلاطونی ارسطو تأکید شده است. این کتاب را انتشارات علم منتشر خواهد کرد.

این پژوهشگر و محقق حوزه فلسفه همچنین ازکتابهای منتشرشده‎اش در سالجاری گفت: کتاب "فیلسوفان یونان از آغاز تا ارسطو" توسط انتشارات علم امسال تجدید چاپ شد.