دکتر حسن فتحی درمورد کتابهای آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: جلد اول کتاب "تاریخ فلسفه راتلج" از آغاز تا افلاطون است که این اثر را ترجمه کردهام و دکتر مصطفی شهرآئینی هم ویراستاری کرده که قرار است انتشارات حکمت آن را چاپ کند. جلد چهارم این کتاب را هم دکتر شهرآئینی ترجمه کرده و من ویراستاری کردهام. این کتاب یک تاریخ جامع یونان از آغاز تا به امروز است که هر فصلی از آن را متخصص مربوط به آن فصل نوشته و هر جلد یک ویراستار یا ناظر دارد و کل دوره هم یک ویراستار و ناظر اصلی دارد. کتابی تخصصیتر از تاریخ فلسفه کاپلستون است که به بازار میآید.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز از زیرچاپ قرارگرفتن کتاب دیگرش با نام "ارسطو" نوشته آلفرد ادوارد تیلر خبرداد و گفت: مؤلف این اثرهمان افلاطون شناس معروف است و تفاوت اصلی این تکنگاری درباره ارسطو با بقیه نوشتههایی که مربوط به ارسطو است این است که ارسطو در بستر افلاطونیِ اندیشه است که در این کتاب معرفی میشود و بیشتر بر تأثرهای افلاطونی ارسطو تأکید شده است. این کتاب را انتشارات علم منتشر خواهد کرد.
این پژوهشگر و محقق حوزه فلسفه همچنین ازکتابهای منتشرشدهاش در سالجاری گفت: کتاب "فیلسوفان یونان از آغاز تا ارسطو" توسط انتشارات علم امسال تجدید چاپ شد.
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