جشنواره فروش فرش در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفرصادق اسکندری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این جشنواره که همزمان با سایر استانها از 22 بهمن ماه به صورت سراسری آغاز و تنها فرش فروشان نمونه حق شرکت در این جشنواره را دارند.

وی بیمه های قالیبافان را دغدغه اصلی حوزه تولید فرش آذربایجان غربی، بیان داشت: هم اکنون بیش از 105 هزار قالیباف و دست اندر کار فرش در استان وجود داشته که حدود 10 هزار نفر آنان تحت پوشش بیمه قالیبافی خانگی و بیش از 11 هزار و 500 نفر نیز جهت بهره مندی از این طرح معرفی شده اند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی داشتن کارت مهارت فنی جهت بهره مندی از بیمه برای قالیبافان را الزامی دانست و اظهار داشت: در این راستا افراد دارای کارت مهارت مستقیما به بیمه معرفی شده و در صورت عدم دارا بودن کارت، قالیبافان با معرفی به سازمان فنی و حرفه ای آزمونهای لازم را سپری و بعد از اخذ گواهی فنی و حرفه ای جهت بهره مندی از بیمه معرفی می شوند.

597 میلیون دلار کالا از گمرکات آذربایجان غربی صادر شد

ناظر گمرکات آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه آذربایجان غربی رتبه هشتم صادرات تولیدی کشور را دارد، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون یک میلیون و 278 هزار تن کالای تولیدی استان به ارزش 597 میلیون دلار از گمرکات صادر شده است.

پرویز تقوی افزود: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73 درصد از نظر وزنی کالاها و 19 درصد از نظر ارزش کالا روند رو به رشد گزارش شده است.

وی همچنین روند صادراتی فرش استان را نیز روند رو به رشد دانست و بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون جمع صادرات فرش استان 20 میلیون دلار بود.