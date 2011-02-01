در گفتگو با مهر اعلام شد: تهیه نظامنامه جامع فیلترینگ/ ارائه نرم افزار فیلترینگ اداری برای سازمانها

بهروز مینایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت شورایعالی اطلاع رسانی در ارائه نرم افزار فیلترینگ خانگی که با هدف پالایش سطح دسترسی کودکان به اینترنت طراحی و عرضه شد، اظهار داشت: تهیه نرم افزار فیلترینگ اداری برای سازمانها، ادارات دولتی و غیردولتی در ادامه پروژه فیلترینگ خانگی تعریف شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای طراحی نسخه فیلترینگ اداری از تجربیات نسخه فیلترینگ خانگی استفاده می شود، اضافه کرد: با استفاده از نرم افزار فیلترینگ اداری که برای طراحی آن دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی و مرکز پژوهش های مجلس با یکدیگر همکاری دارند، اینترنت مدیریت شده در اختیار کارکنان ادارات و سازمانها قرار می گیرد و در دسترسی به برخی سایت های اینترنتی مخرب محدودیت ایجاد خواهد می شود.

معاون فنی دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی با اشاره به تهیه نظام نامه جامع فیلترینگ کشور گفت: این نظام نامه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی در حال تهیه است و بزودی ارائه خواهد شد.

ارائه نسخه تصحیح شده نرم افزار فیلترینگ خانگی





وی با اشاره به بارگذاری نسخه تصحیح شده نرم افزار فیلترینگ خانگی در سایت اینترنتی شورایعالی اطلاع رسانی به نشانی مینایی همچنین از عرضه نسخه تصحیح شده نرم افزار فیلترینگ خانگی برای خانواده ها خبرداد و به مهر گفت: براساس آخرین آمارهای بدست آمده حدود 250 هزارنفر نرم افزار فیلترینگ خانگی را از سایت اینترنتی شواریعالی اطلاع رسانی دانلود کرده اند در همین حال این نرم افزار از طریق لوح فشرده نیز در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.وی با اشاره به بارگذاری نسخه تصحیح شده نرم افزار فیلترینگ خانگی در سایت اینترنتی شورایعالی اطلاع رسانی به نشانی www.scict.ir تاکید کرد: ویرایش دوم این نرم افزار نیز سال آینده در اختیار کاربران قرار می گیرد.

مینایی پیش از این نیز به مهر گفته بود در اکثر کشورها این نرم افزار بر روی رایانه خانگی افراد نصب می شود و در کشور ما نیز فیلترینگ خانگی براساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و بومی کشور توسط متخصصان داخلی بخش خصوصی تهیه شده است.

به گزارش مهر، تشخیص خودکار و هوشمند نسبت به تصاویر از جمله ویژگی های بارز این نرم افزار است که مقطع سنی خاصی را شامل نمی شود همچنین اجزای این برنامه از دید والدین، تعریف فرزندان، امکان انتخاب محدوده سنی برای فرزندان، کنترل تصاویر با استفاده از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان تعیین زمان استفاده، امکان تغییر پیام ها توسط والدین، ارائه گزارشات، امکان اعمال تنظیمات دلخواه و تغییر رمز عبور اصلی است.

نرم افزار فیلترینگ خانگی متفاوت از فیلترینگی است که کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اجرایی می کند چرا که فیلترینگ جامع سایت های اینترنتی براساس کلمات کلیدی، دیتا بیس سایتهای ممنوع و گزارشهای واصله صورت می گیرد اما نرم افزار فیلترینگ خانگی اختیاری بوده و مسیراستفاده صحیح از اینترنت را به خانواده ها نشان می دهد.