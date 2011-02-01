مدیر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: ویژه برنامه‌های مسجد مقدس جمکران به مناسبت رحلت رسول اکرم از روز سه شنبه با قرائت قرآن کریم در ساعت ۲۰ آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: پس از قرائت قرآن کریم و بیان احکام، حجت الاسلام محمدی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و پس از آن دعای توسل توسط حجت الاسلام مرتضی وافی قرائت می‌شود.

ابراهیم صدوقی درادامه درباره برنامه‌های روز ۲۸ صفر ابراز داشت: در روز چهارشنبه همزمان بارحلت رسول اکرم (ص)، بین الصلاتین ظهر و عصر مراسم نوحه سرایی و مرثیه خوانی توسط مداح اهل بیت حاج علیرضا زنگی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: روز پنج شنبه نیز بین الصلاتین مغرب و عشا، نوحه سرایی و مرثیه خوانی توسط مداح اهل بیت حاج مجید دلشاد برگزار می‌شود و پس از اقامه نماز و قرائت قرآن کریم حجت الاسلام سمیعیان به ایراد سخنرانی می‌پردازند و پس از آن دعای کمیل توسط حاج رضا ایزدی قرائت می‌شود.